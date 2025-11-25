So verlor "Landman"-Darsteller James Jordan stolze 16 Kilo

James Jordan beeindruckt in der zweiten Staffel von "Landman" mit einer komplett neuen Figur. Der Schauspieler nahm in den vergangenen zwei Jahren stolze 16 Kilo ab und kam von 93 auf schlanke 77 Kilo. In einem Interview mit USA Today gibt er preis: "Ich fühle mich wie ein Millionär." Taylor Sheridan, der Schöpfer von "Landman", spielte eine entscheidende Rolle bei diesem Wandel. Er stellte James seinen Schwager Jason Muirbrook als Personal Trainer zur Seite, der ihm mit einem durchdachten Plan und regelmäßigen Trainingseinheiten den Weg ebnete. Dreimal pro Woche trainiert James mit Jason, an den freien Tagen geht er eigenständig ins Fitnessstudio.

Seine Verwandlung wurde in "Landman" sogar Teil der Handlung. Doch nicht nur dort hinterließ sein neuer Look Eindruck: Auch am Set von Sheridans Serie "Lioness", in der James als CIA-Agent zu sehen ist, wurden Kollegen wie Nicole Kidman (58) von seiner Veränderung überrascht. "Im Bootcamp für die dritte Staffel war die Reaktion auf mich: 'Whoa, wer ist dieser Typ?'", erzählt er. Dank eines bewussteren Umgangs mit Ernährung und Bewegung nahm James nicht nur ab, sondern schuf sich auch ein neues Körperbewusstsein. Seine Ernährung basiert auf viel Eiweiß und Gemüse, selbst Cheat Days gönnt er sich selten. Wenn doch, dann genießt der Seriendarsteller Pizza oder Pasta, dank seiner Verlobten Debra Schrey, die eine große Liebhaberin der italienischen Küche ist.

Hinter seinem beeindruckenden Wandel steckt nicht nur körperliche Disziplin, sondern auch Selbstreflexion und der Wunsch, gesund zu bleiben. Der Schauspieler betont, dass dieser Prozess Zeit benötigte, was für ihn eine wichtige Lernerfahrung war. Bei all der Aufmerksamkeit, die seine körperliche Transformation auf sich zieht, schätzt er vor allem, wie sich der positive Effekt auf sein gesamtes Leben auswirkt: "Ich bin glücklich, meine Verlobte ist glücklich, und das Treppensteigen fällt mir viel leichter." James fasst selbstbewusst zusammen: "Das war der richtige Zeitpunkt, um meine Gesundheit zu priorisieren."

Getty Images Schauspieler James Jordan, Vorabpremiere von "Landman" Staffel zwei im November 2025

Getty Images "Landman"-Darsteller James Jordan im November 2024

Getty Images James Jordan, Schauspieler