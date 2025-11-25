Christopher Nolan drehte für "Die Odyssee" 600 km Material

Hollywood-Regisseur Christopher Nolan (55) hat einmal mehr Maßstäbe gesetzt – diesmal mit seiner Verfilmung der griechischen Sage "Die Odyssee", die am 17. Juli 2026 in Großbritannien in den Kinos starten wird. Das neueste Werk des Filmemachers basiert auf dem berühmten Werk von Homer und nimmt das Publikum mit auf die abenteuerliche Heimreise des Königs Odysseus, gespielt von Matt Damon (55). Das Besondere: Die Szenen auf See wurden tatsächlich auf offenem Meer gedreht, wo Darsteller und Crew den rauen Bedingungen der Natur trotzen mussten. Insgesamt wurden über zwei Millionen Fuß Film, rund 600 Kilometer Material, belichtet, wie Christopher dem Magazin Empire verriet.

Für das aufwendige Projekt wollte Christopher die Mystik und Härte der antiken Welt so authentisch wie möglich einfangen, weshalb weite Teile der Produktion unter realen Bedingungen stattfanden. Neben Matt sind Tom Holland (29) als Sohn Telemachus und Zendaya (29) als Göttin Athene zu sehen, während Robert Pattinson (39) den Antagonisten Antinous verkörpert. Auch Mia Goth (32), Charlize Theron (50) und Jon Bernthal (49) gehören zur hochkarätigen Besetzung. Der Regisseur beschrieb die Dreharbeiten auf den echten Wellen der Meere als "primal", da sie den Cast und die Crew jeden Tag neu herausforderten. Laut dem Filmemacher wird der ungeschönte Realismus der Natur die Erzählung zusätzlich prägen.

Christopher, der zuletzt mit seinem Werk "Oppenheimer" große Erfolge feierte, ist für seine Liebe zum Detail und seinen Hang zu epischen Inszenierungen bekannt. So bezeichnete er "Die Odyssee" als eine Geschichte, die alle Themen vereine und gerade deshalb als Grundlage für einen solch umfangreichen Film diene. Auch Matt ist kein Unbekannter in Christophers Filmkosmos: Bereits für "Interstellar" standen die beiden zusammen am Set. In "Die Odyssee" wird er nun als Held und König mit übermenschlichen Herausforderungen und emotionalen Konflikten konfrontiert, die den Kern dieser epischen Reise bilden.

