David Duchovny war von Trash-Nackedei-TV-Show irritiert

Der frühere "X-Files"-Star David Duchovny (65) hat enthüllt, dass er ein großer Fan der britischen Gameshow "Catchphrase" ist. Der Schauspieler, der aktuell in der Amazon-Prime-Serie "Malice" mitwirkt, schwärmte während der Dreharbeiten regelrecht von der Sendung und insbesondere von deren Moderator Stephen Mulhern. Das plauderte sein Kollege Jack Whitehall (37) kürzlich im Podcast "Picky Bits" aus. "Er war regelrecht besessen von 'Catchphrase' und rannte jeden Tag direkt nach Hause, um die Sendung zu sehen", erklärte Jack. David habe besonders den Zeichentrickcharakter Mr. Chips und die Moderationskünste von Stephen gelobt.

Weniger angetan war der Schauspieler laut Jack jedoch von der ebenfalls britischen Sendung "Naked Attraction". In der kontroversen Dating-Show präsentieren sich die Teilnehmer vollständig nackt und enthüllen ihre Körper schrittweise, während eine bekleidete Person potenzielle Partner auswählt. David bezeichnete die Sendung als "das Seltsamste, das er je gesehen hat". Moderiert wurde die Show von Anna Richardson, die zuletzt aber bekanntgab, dass es keine weiteren Staffeln geben wird. Dennoch zeigte sie sich optimistisch und rief die Fans dazu auf, eine Petition für die Rückkehr der Serie zu starten.

David ist nicht nur für seine ikonische Rolle als Fox Mulder bekannt, sondern auch für seine facettenreichen Interessen, die ihn immer wieder überraschen lassen. Während er von Kolleginnen und Kollegen oft als intellektuell, aber bodenständig beschrieben wird, scheint sein Humor ausgeprägt zu sein – wie seine Begeisterung für die skurrilen Elemente britischer Fernsehkultur beweist. Privat teilt David gerne Anekdoten aus seinem Leben und ist als Autor und Musiker aktiv. Ob er sich bei seinem nächsten Besuch in Großbritannien wohl auf die Spuren von "Catchphrase" oder einer anderen Show begibt? Fans des Schauspielers dürfen gespannt sein.

Getty Images David Duchovny, "Akte X"-Darsteller

Getty Images Schauspieler David Duchovny im Oktober 2017

Getty Images David Duchovny tritt 2023 bei der Tribeca Festival Music Lounge in New York City auf