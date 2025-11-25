Jane Fonda glaubte mit 30 Jahren, an Einsamkeit zu sterben

Jane Fonda (87), die im Dezember ihren 88. Geburtstag feiert, hat in einem Gespräch im IMO-Podcast von Michelle Obama (61) ein überraschendes Detail aus ihrem Leben enthüllt. Die Schauspielerin erklärte, sie sei in jungen Jahren fest davon überzeugt gewesen, nicht älter als 30 zu werden. "Ich dachte, ich würde an Einsamkeit und Drogen sterben", sagte sie offen. Heute sei sie "erstaunt", so lange gelebt zu haben, und sehe ihr aktuelles Alter als Geschenk. Ihr Vater, Henry Fonda, sei mit Bedauern gestorben. Und genau das möchte Jane vermeiden.

Sie habe keine Angst vor dem Älterwerden oder vor dem Tod. Als sie 60 wurde, sei ihr bewusst geworden, dass sie in den "letzten Akt" ihres Lebens eintrete, und sie habe sich damals geschworen, diesen bewusst zu gestalten. Im Podcast sprach die Schauspielerin über die Wichtigkeit von Intentionalität im Alter: "Es geht darum, sich wirklich Gedanken zu machen." Sie wolle nicht nur ihre verbleibende Zeit nutzen, sondern dabei auch zeigen, dass man alt sein und dabei attraktiv und aktiv bleiben kann. "Ich habe mich für ein paar Jahre zur Ruhe gesetzt und bin dann mit 65 zurückgekommen, was nicht üblich ist, und dann habe ich einen meiner erfolgreichsten Filme in meinen 80ern gedreht", zitiert das Us Weekly aus Janes Rede bei den Screen Actors Guild Awards 2025. Vielleicht werde sie in ihren 90ern noch eigene "Stunts in einem Actionfilm machen."

Die Oscar-Preisträgerin, die mit ihrer Serie "Grace and Frankie" oder Filmen wie "Bookclub" Millionen Zuschauer begeistert hat, erlebt in ihrem späten Alter eine Art zweiten Frühling. Ihr Engagement als Aktivistin und ihr offener Umgang mit schwierigen Lebensphasen brachten ihr in den letzten Jahren großen Respekt ein. Doch auch private Themen prägen ihr Leben. Zuletzt zeigte sich Jane tief betroffen vom Tod langjähriger Freunde wie Robert Redford (†89) und Diane Keaton (†79). "Sie war immer ein Funke Leben und Licht, kicherte ständig über ihre eigenen Schwächen und war unbegrenzt kreativ", schrieb Jane über Diane in einem Post auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jane Fonda, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jane Fonda bei einer Klimaprotestaktion in New York, 2023.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mary Steenburgen, Jane Fonda, Candice Bergen und Diane Keaton bei der Premiere von "Book Club: Ein neues Kapitel" in New York, 2023.