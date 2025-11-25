Jan Zimmermanns Mama verlor Sohn und Mann in nur einem Jahr

Influencer Jan Zimmermann, bekannt durch seinen erfolgreichen YouTube-Kanal "Gewitter im Kopf", ist am 18. November völlig überraschend verstorben. Der junge Social-Media-Star, der mit Humor und Offenheit über das Tourette-Syndrom aufklärte, erlag im Alter von nur 27 Jahren einem epileptischen Anfall. Besonders tragisch: Seine Mutter Marion Zimmermann, die in den vergangenen Monaten viel Zeit mit ihm auf Reisen verbracht hatte, muss nun nicht nur diesen Verlust verkraften. Bereits an Weihnachten 2024 verlor sie ihren Mann Jens, mit dem sie nach 13 Jahren Beziehung erst 2023 den Bund der Ehe geschlossen hatte.

Wie Marion in einem YouTube-Video erzählte, war sie 13 Jahre lang mit Jens zusammen. Gemeinsam hätten sie ein "aufregendes, schönes Leben" geführt – bis Jens unvermittelt das Bewusstsein verlor. Eine stark reduzierte Sauerstoffversorgung des Gehirns zog schwere Schädigungen nach sich, und Jens wurde zum Pflegefall. "Das war eine harte Zeit", erinnerte sich die Witwe im Clip. Liebevoll kümmerte sich Marion um ihn, doch nach Monaten bangen Hoffens und mehreren Rückschlägen verstarb er schließlich am 24. Dezember, wurde nur 43 Jahre alt. "Nach der sechsten Lungenentzündung hat man mir gesagt, das Antibiotikum wirkt nicht mehr, es gibt keine Möglichkeiten mehr, ihn zu retten."

Dass Marion nun auch ihren Sohn Jan verloren hat, erschüttert viele Fans, die ihr zahlreich in den sozialen Netzwerken Beileid aussprechen. Kommentare wie "Sie tun mir so unendlich leid. Erst verlieren Sie ihren Mann und jetzt ihren Sohn" sind auf Instagram zu lesen. Jan hatte zusammen mit seinem Freund Tim Lehmann fast zwei Millionen Abonnenten auf YouTube erreicht. Auch privat zeigte sich der Influencer in den sozialen Medien als positiv und lebensfroh. Fans erinnern sich gerne an seine authentische, direkte Art. Vor seinem plötzlichen Tod hat er gemeinsam mit seiner Mutter Reisen unternommen, die beide bis nach Australien führten. Dies war teils auch eine Bewältigungsstrategie nach Jens' Ableben und ihres Aufenthalts in einer psychosomatischen Klinik. "Die haben mir geholfen bei der Trauerbewältigung, neuen Lebensmut zu finden." Wie es nun für Marion weitergeht, bleibt abzuwarten...

Instagram / janzett98 Jan Zimmermann, November 2024

Instagram / janzett98 Jan Zimmermann in Singapur

