"Eingesperrt": Ex-Playboy-Girls packen über Hugh Hefner aus

Crystal Harris (39), die Ex-Frau von Hugh Hefner (†91), hat ihre Erfahrungen mit dem Leben im berüchtigten Playboy Mansion in ihrer Autobiografie offengelegt und beschreibt die Zeit dort als bedrückend und kontrollierend. Hugh, der zum Zeitpunkt ihrer Hochzeit 86 Jahre alt war, soll sie und andere Playmates regelrecht überwacht haben, während das Herrenhaus selbst alles andere als glamourös gewesen sei. "Alles war schmutzig und verfallen", enthüllte Crystal. Die Details über intime Momente und die strenge Kontrolle schocken. Crystal berichtet darüber, dass sie "in der Villa eingesperrt war". Unterstützt werden ihre Schilderungen von weiteren ehemaligen Bewohnerinnen wie Holly Madison (45) und Bridget Marquardt (52), die den Zustand im Podcast "Girls Next Door" als "hoarder-style" (zu dt. "Messie") betitelten.

Auch in der Dokumentation "Secrets of a Playboy" wurden erschreckende Details ans Licht gebracht. Hugh soll das Anwesen unter ständiger Überwachung gehalten und sogar heimliche Aufnahmen von Gästen und Playmates gemacht haben. Diese Bänder habe er angeblich als Druckmittel genutzt. Die Doku beleuchtet zudem äußerst unangenehme Aspekte des Lebens im Mansion: Von zweifelhaften Gruppensex-Sitzungen bis hin zu unhygienischen Zuständen reichte die Liste der Enthüllungen. Ehemalige Playmates Kristina und Karissa Shannon (36) berichteten, dass sie unter Drogen gesetzt und zu intimen Handlungen gedrängt wurden. Die beiden Schwestern beschrieben das Erlebte als emotional, traumatisch und ekelerregend.

Holly Madison, die mehrere Jahre an Hughs Seite war, bezeichnete die Gruppensituationen als "höllisch" und schilderte im Podcast, wie isolierend und entwürdigend diese Erfahrungen gewesen seien. Kendra Wilkinson (40), eine weitere Ex von Hugh, gestand offen, diese Nächte kaum nüchtern ertragen zu haben. Trotz des Luxus, den die Öffentlichkeit vermutete, offenbaren alle Geschichten eine düstere Realität hinter der Fassade. Crystal selbst griff später zu drastischen Maßnahmen und zerstörte alte Aufnahmen, die sie in Hughs Nachlass gefunden hatte. Die Berichte verdeutlichen, wie schwer es für die Playmates war, und immer noch ist, sich von ihrer Zeit im Mansion zu erholen.

Getty Images Karissa Shannon, Kristina Shannon, Playboy-Gründer Hugh Hefner und Crystal Hefner

Getty Images Hugh Hefner und seine Ex-Frau Crystal Harris

Getty Images Hugh Hefner und Crystal Harris