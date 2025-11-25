"Breaking Bad"-Easter Egg in Vince Gilligans neuer Serie

Vince Gilligan (58) ist zurück und bringt mit "Pluribus - Glück ist ansteckend" eine neue Sci-Fi-Serie auf Apple TV+, die sowohl Fans als auch Kritiker begeistert. In der Serie wird die Menschheit von einem außerirdischen Virus infiziert, das ein gemeinsames Bewusstsein schafft. Doch nicht jeder ist betroffen: Hauptfigur Carol, gespielt von Rhea Seehorn (53), bleibt immun und trifft andere, denen es genauso geht. In Folge zwei entdeckt sie eine Verbindung, die langjährige Zuschauer von Breaking Bad sofort wiedererkennen dürften. Während sie in einem Flugzeug der fiktiven Wayfarer Airlines nach Spanien reist, weckt das Logo Erinnerungen an eine der schockierendsten Szenen aus Vinces Meisterwerk – die fatale Flugzeugkollision aus der zweiten Staffel von "Breaking Bad".

Die Verwendung derselben Airline ist ein typisches Easter Egg, das Fans für ihre Aufmerksamkeit belohnt. In "Breaking Bad" war die Flugzeugkatastrophe ein indirektes Resultat von Walter Whites Handlungen, die das Leben eines Fluglotsen zerstörten. Auch in "Pluribus" spielen schwerwiegende Konsequenzen eine zentrale Rolle. Carols Widerstand gegen die "Wir-Intelligenz" führt nicht nur zu Verlusten in ihrem eigenen Umfeld, sondern löst weitreichende Auswirkungen aus, die Millionen Menschen betreffen. Diese parallelen Themen von Ursache und Wirkung ziehen sich wie ein roter Faden durch Vinces Werke und zeigen, wie meisterhaft er Geschichten miteinander verknüpft.

Rhea ist keine Unbekannte für Fans des Serien-Schöpfers: Bereits in "Better Call Saul" beeindruckte sie in der Rolle der Kim Wexler. Die Zusammenarbeit zwischen Vince und Rhea zeigt erneut, wie wichtig das richtige Casting für eine außergewöhnliche Serie sein kann. Bryan Cranston (69), der legendäre Walter White-Darsteller, hatte in der Vergangenheit erklärt, er könne sich eine Rückkehr in die Welt von Vince nur bei einem "Oh mein Gott!"-Moment vorstellen. Zwar handelt "Pluribus" von einem völlig neuen Universum, doch das beweist einmal mehr Vinces Fähigkeit, einzigartige Geschichten zu erzählen, die uns immer wieder überraschen.

Getty Images Rhea Seehorn, Vince Gilligan und Holly Rice bei der Weltpremiere von Apple TV+s "Pluribus" im DGA Theater Complex in Los Angeles

Getty Images Alan Sepinwall, Karolina Wydra, Rhea Seehorn und Vince Gilligan bei Apple TVs "Pluribus" während des PaleyFest NY 2025

Bryan Cranston als Walter White