Nach Baby: Erster Roter-Teppich-Auftritt für Gisele Bündchen

Gisele Bündchen (45) hat ihr Red-Carpet-Comeback gefeiert und begeisterte in Doha, Katar, mit gleich mehreren glamourösen Auftritten. Nur neun Monate nach der Geburt ihres dritten Kindes - das erste mit ihrem Partner Joaquim Valente (36) - präsentierte sie sich beim Fashion Trust Arabia 2025 Award in einer atemberaubenden Robe von Valentino - hello! berichtete. Das silberne Blumenkleid mit markanten Schultern sowie Schlitzen an Knie und Brust war ein absoluter Hingucker. Dazu kombinierte sie goldene Jimmy-Choo-Sandalen und funkelnden Schmuck. Zwei Tage später strahlte das Supermodel erneut, diesmal bei der Franca Fund Gala in einem schwarzen Chanel-Kleid. Sie setzte ihre Looks mit diamantbesetztem Schmuck und eleganten Heels perfekt in Szene.

Im Februar diesen Jahres wurde das Model erneut Mutter. Während der Name des Babys nicht vollständig bekannt ist, soll sein zweiter Vorname River lauten. Sie zeigt sich derzeit allerdings zurückhaltend, was Details über ihr jüngstes Familienmitglied betrifft, veröffentlichte jedoch im Mai einige Einblicke in ihren Alltag als dreifache Mutter. In einem emotionalen Instagram-Post schrieb sie: "Manchmal werden die schönsten Momente nicht geteilt – sie werden einfach gelebt." Gisele genießt seit der Geburt vor allem die Zeit mit ihrer Familie und betonte, wie viel ihr die Erfahrungen als Mutter bedeuten.

Nach einer wohlverdienten Pause ist Gisele nun auch beruflich wieder durchgestartet. Im April kehrte sie mit einer Kampagne für Marc O’Polo zurück vor die Kamera und war im Sommer in einer Kampagne von Elisabetta Franchi zu sehen. Beruflich wie privat scheint die Brasilianerin derzeit einen echten Höhenflug zu erleben. Ihre Beziehung zu Joaquim begann im Sommer 2023, nachdem sie sich ein Jahr zuvor von ihrem Ex-Mann Tom Brady (48) getrennt hatte. Mit dem NFL-Star hat sie zwei Kinder, Benjamin und Vivian.

Getty Images Bei der Franca Fund Gala 2025 im Museum of Islamic Art in Doha: Gisele Bündchen

Instagram / gisele Joaquim Valente und Gisele Bündchen, 2025

Instagram / gisele Gisele Bündchen mit ihrem Baby, Mai 2025