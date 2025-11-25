Ein feuchter Traum führte Matthew McConaughey zu seiner Frau

Matthew McConaughey (56) hat verraten, dass ihn ein intensiver Traum zu seiner großen Liebe führte. In seinem Newsletter "Lyrics of Living" berichtete der Schauspieler laut UsWeekly, wie er nach Jahren intensiver Partnersuche infolge des Traums plötzlich losließ – und kurz darauf Camila Alves (43) begegnete. Drei Monate lagen laut Matthew zwischen der Erkenntnis aus der Nacht und dem Kennenlernen des Models. Der ungewöhnliche Traum führte ihn demnach auf direktem Weg zu seiner Traumfrau.

"Mitten in den Dreißigern suchte ich eine Partnerin fürs Leben, eine beste Freundin und eine künftige Mutter", schrieb Matthew. "Dann hatte ich einen feuchten Traum." In seiner Vision feierte er seinen 88. Geburtstag – umringt von 22 glücklichen Ehefrauen und 88 Kindern. "Jede Mutter und ich teilten eine idyllische Erinnerung, die Kinder saßen auf meinem Schoß", schilderte er. "Wir umarmten uns, wir küssten uns, wir lachten und witzelten, wir weinten Freudentränen. Alle versammelten sich für ein Familienfoto auf der Veranda und wir blickten zu einer großformatigen Boxkamera auf einem Stativ oben an der Auffahrt. Drei! Zwei! Eins! Dann kam ich." Für Matthew war dies ein Fingerzeig, nicht länger nach Perfektion zu suchen. "Es war ein spirituelles Zeichen, eine Botschaft, mich hinzugeben und aufzuhören, so krampfhaft die perfekte Frau finden zu wollen", erklärte er. "Also hörte ich auf, nach ihr zu suchen." Die Pointe lieferte er gleich mit: "Drei Monate später traf ich Camila", schrieb er. Heute haben Camila und der Star drei Kinder, Levi, Vida und Livingston. Sie führen eine skandalfreie, glückliche Ehe.

Matthew betonte in früheren Interviews immer wieder, wie sehr ihn das Familienleben prägt. Gegenüber People sagte er über seine Rolle als Vater: "Kinder zu haben, hat mich zu einem besseren Künstler und einem besseren Schauspieler gemacht." Er erklärte, dass Kinder die Welt ständig zum ersten Mal sehen. "Ihre Fragen sind unschuldig. Ich bin ein besserer Geschichtenerzähler geworden, weil ich Kinder habe", führte Matthew seine Gedanken weiter aus. Camila, die als Model und Unternehmerin bekannt ist, teilt auf Social Media immer wieder Einblicke in den Familienalltag. Beide betonen in Interviews regelmäßig, wie wichtig ihnen gemeinsame Zeit mit den Kindern ist – ob zu Hause oder auf Reisen, fernab von roten Teppichen und Dreharbeiten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthew McConaughey, März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Camila Alves McConaughey und Matthew McConaughey bei den Joy Awards 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / levimcconaughey Matthew McConaughey, Schauspieler, mit seiner Familie