"Voll das A*schloch": Neuzugang bei "Bachelor in Paradise"

Die zweite Nacht der Rosen im Paradies sorgt bei Bachelor in Paradise erneut für Bewegung. Nachdem zwei Frauen die Show verlassen mussten, wird ein Platz frei – und der Neuzugang lässt nicht lange auf sich warten. Während die Kandidatinnen und Kandidaten entspannt eine Poolparty feiern, entdecken sie eine mysteriöse Person, die vom Strand in ihre Richtung kommt. Zunächst versteckt hinter einer Poolmatratze, offenbart sich schließlich Max Adrio (36) als der Neuling. Der Realitystar ist aus der Bachelorette-Staffel von Maxime Herbord (31) bekannt und war bereits in einer früheren Staffel von "Bachelor in Paradise" zu sehen – nun mischt er erneut das Paradies auf und sorgt für frischen Wind unter den Teilnehmern.

Der Empfang für Max fiel gemischt aus. Einige der Damen im Paradies zeigten großes Interesse am Neuling. "Das ist komplett mein Typ", schwärmte Vicky Stryczek, während auch Kristina Yantsen neugierig auf ihn wurde: "Ich habe Interesse, mit Max zu sprechen, um ihn kennenzulernen." Doch nicht alle sehen den frisch Eingezogenen positiv. Vor allem Mimi Gwozdz (31), die ihn aus ihrer gemeinsamen Teilnahme an der Show kennt, teilte direkt ihre Eindrücke. Sie erinnerte daran, dass Max während ihrer Staffel eine Liaison mit Jade Übach (31) hatte, diese jedoch abrupt beendete, als Lidja Kesenci ins Spiel kam. "Ja, der ist voll das A*schloch", ließ die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit dazu unmissverständlich verlauten.

In der zweiten Nacht der Rosen mussten zwei Frauen die Heimreise antreten: Die Männer hatten das Sagen und verteilten ihre Rosen, doch Janine Christin Wallat (30) und Vivi Tegtmeier gingen leer aus. Janine Christin, die auf Devin gesetzt hatte, musste erkennen, dass seine Aufmerksamkeit inzwischen ganz Mimi gilt. Auch Vivi hoffte auf Lukas Baltruschat (31), doch er entschied sich überraschend für Jessica Bahn. "Ich glaube, bei Lukas kann man sich nie sicher sein. Das wurde natürlich bestätigt. Freut mich für ihn, dass er mit Jessi eine gute Connection hat. Dann finde ich woanders die Liebe", erklärte sie nach ihrem Aus.

