Kim Petras schockiert: Stimmbänder für Karriere geopfert

Kim Petras (33) hat während ihrer Feed the Beast Tour ihre Stimme verloren und dabei ihre Stimmbänder schwer in Mitleidenschaft gezogen. Wie die Grammy-Gewinnerin dem Magazin People berichtete, musste sie schmerzhafte Erfahrungen machen, um zu lernen, ihre Stimme richtig einzusetzen. "Ich musste meine Stimmbänder wirklich ruinieren, bevor ich lernte, mein Instrument richtig zu nutzen", erklärte die Sängerin. Glücklicherweise konnte sie eine Operation vermeiden, musste jedoch zwei Wochen lang komplett auf ihre Stimme verzichten, um ihre Stimmbänder zu schonen.

Um zukünftig weitere Schäden zu vermeiden, hat Kim neue Methoden erlernt. Eine davon ist die Gesangstechnik "Singen in der Maske", bei der die Stimme so platziert wird, dass die Stimmbänder weniger belastet werden. Diese Technik wendet auch ihre Kollegin Ariana Grande (32) an, die dafür in der Vergangenheit teils kritisiert wurde. Dazu sagte Kim: "Lasst sie in Ruhe, sie schützt ihre Stimme." Zusätzlich legt die Musikerin großen Wert auf Stimmen-Ruhephasen nach Konzerten und einen bewussteren Umgang mit lauten Umgebungen, um ihre Stimme zu bewahren. Trotz ihrer Herausforderungen ist Kim von der Zeit auf der Bühne begeistert und sagt, das viele Live-Singen habe ihr einen neuen Blickwinkel für das Songwriting gegeben.

Neben ihrer Arbeit an neuen Gesangstechniken bleibt auch ihre kreative Seite nicht ungenutzt. Vor Kurzem hat die Sängerin das Musikvideo zu ihrer Single "Freak It" veröffentlicht, die Teil ihres kommenden Albums sein wird. Kim verriet, dass das Album eine Vielzahl von Emotionen umfassen wird, darunter auch düstere und tiefgründige Momente – ein Kontrast zu den bislang veröffentlichten Tracks. Die Popsängerin liebt es, bei jedem Projekt eine neue Seite von sich zu zeigen und genießt es, sich als Künstlerin weiterzuentwickeln.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Petras, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Petras, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariana Grande auf der Bühne bei den MTV Video Music Awards 2025