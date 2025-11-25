Hausfriedensbruch: Benny Blancos Mutter vertreibt Einbrecher

Ein erschreckender Vorfall ereignete sich am Montagabend im Haus von Sandra Levin, der Mutter des bekannten Musikproduzenten Benny Blanco (37), in Los Angeles. Laut NBC4 brachen zwei maskierte Männer durch eine Schiebetür in das Anwesen ein. Sandra, die sich zu dem Zeitpunkt im Haus aufhielt, handelte blitzschnell: Sie rannte nach oben, versteckte sich im Badezimmer und kontaktierte sofort die Polizei. Doch während sie auf Hilfe wartete, kamen die Einbrecher bis in den zweiten Stock und öffneten sogar die Tür zu einem Schlafzimmer.

Der Moment, den Sandra aus ihrem Versteck im Badezimmer beobachten konnte, muss angsteinflößend gewesen sein. Denn die beiden Eindringlinge bemerkten schließlich, dass sie nicht allein im Haus waren. Doch statt die Situation eskalieren zu lassen, flüchteten die Männer beim Anblick von Sandra Hals über Kopf aus dem Haus. Glücklicherweise blieb sie unverletzt, und nach ersten Ermittlungen wurde aus dem Haus offenbar auch nichts gestohlen. Die Polizei traf kurz darauf ein, um die Ermittlungen aufzunehmen.

Sandra Levins Sohn, Benny Blanco, der mit Hits für Stars wie Ed Sheeran (34) und Katy Perry (41) weltweit bekannt wurde, hat sich bisher nicht öffentlich zu dem Vorfall geäußert. Sandra, die immer wieder als eine wichtige Bezugsperson in Bennys Leben betont wird, hat in Interviews die enge Verbindung zu ihrem Sohn hervorgehoben. Dass sie in dieser angsteinflößenden Situation so besonnen und mutig gehandelt hat, zeigt einmal mehr, dass sie nicht nur Bennys größte Unterstützerin, sondern auch eine beeindruckende Frau ist.

IMAGO / Depositphotos Benny Blanco, Musiker

Getty Images Benny Blanco auf dem Coachella 2022

Instagram / itsbennyblanco Benny Blanco und Selena Gomez, April 2025