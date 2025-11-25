So sehr beeinflusste Papa Roberts Tod Khloé Kardashian

Khloé Kardashian (41) hat in der neuesten Folge ihres Podcasts "Khloé in Wonder Land" über den wohl prägendsten Moment ihres Lebens gesprochen: den Verlust ihres Vaters Robert Kardashian Sr. (†59). Im Gespräch mit einem Fan, der nach dem "entscheidenden Moment" gefragt hatte, der ihr Leben veränderte, erklärte Khloé, dass der Tod ihres Vaters das Schlimmste für sie gewesen sei. "Ich war 19, mein Bruder war 16, und für ihn und mich war das wirklich traumatisch", gesteht Khloé. Robert starb im Jahr 2003 im Alter von nur 59 Jahren, nur wenige Wochen nach der Diagnose Speiseröhrenkrebs.

Zu Lebzeiten ihres Vaters habe sich die Familie stark von ihm abhängig gemacht: "Als er starb, hatten wir nicht mehr das Privileg, auf ihn bauen zu können. Das hat uns dazu gebracht, eigenständig, stark und verantwortungsbewusst zu werden", reflektiert Khloé. Rückblickend habe der Schock sie gezwungen, schneller erwachsen zu werden, Jobs anzunehmen und "auf eigenen zwei Füßen zu stehen." Gleichzeitig sei der Zusammenhalt im Clan gewachsen: Neben Khloé und Rob (38) trauerten auch Kim Kardashian (45) und Kourtney Kardashian (46) um ihren Vater. Erst mit Abstand, so die Unternehmerin, erkenne man, "dass so viel Gutes daraus entstanden ist, wenn man die Trauer und die Traurigkeit durchschritten hat."

In der Vergangenheit sprach der Reality-Star auch über die emotionalen Herausforderungen, die mit dem schnellen Krankheitsverlauf ihres Vaters einhergingen. Er habe nie ausdrücklich gesagt, dass seine Erkrankung unheilbar sei, was Khloé dazu gebracht habe, die Situation zu verdrängen. Nach seinem Tod habe sie mit Schuldgefühlen zu kämpfen gehabt, weil sie sich gewünscht hätte, mehr Zeit mit ihm verbracht zu haben. Doch heute sei Khloé mit sich im Reinen: "Ich habe einen Schutzengel – ich weiß, dass alles klappt, weil er da oben ist und sich einmischt."

Anzeige Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian, 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / krisjenner Khloé Kardashian und ihr Bruder Robert Kardashian

Anzeige Anzeige

Instagram / robkardashianofficial Rob, Kim, Khloé, Robert und Kourtney Kardashian, berühmte Familie