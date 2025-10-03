Nach Trennung: Nicole Kidman flüchtet sich in die Arbeit

Es scheint das Ende einer Ära zu sein: Nicole Kidman (58) und Keith Urban (57) haben nach 19 gemeinsamen Ehejahren ihre Trennung bekanntgegeben. Wie Us Weekly berichtete, reichte die Schauspielerin kürzlich die Scheidung ein. Das Paar, das zwei gemeinsame Töchter, Sunday und Faith, hat, soll seit Längerem getrennte Leben geführt haben, vor allem aufgrund ihrer beruflichen Verpflichtungen. Nicole hatte wohl gehofft, die Beziehung zu retten, blieb dabei jedoch erfolglos. Ein Nahestehender verriet dem Magazin: "Sie wollte nicht, dass das an die Öffentlichkeit gerät, und hat die Probleme über Monate für sich behalten." Nun stürzt sie sich in die Arbeit...

Trotz des schweren Verlusts bleibt Nicole auf beruflicher Ebene unglaublich aktiv. Sie arbeitet derzeit an einer beeindruckenden Fülle von Projekten, die keinen Zweifel daran lassen, dass sie eine der gefragtesten Schauspielerinnen Hollywoods bleibt. Unter anderem wird sie in der dritten Staffel der gefeierten Serie "Big Little Lies" zu sehen sein, die nach fünf Jahren Pause zurückkehrt, wie Deadline bereits im September bestätigte. Darüber hinaus ist sie an der Paramount+-Produktion "Lioness" als Darstellerin und Produzentin beteiligt. Weitere Projekte wie "Practical Magic 2", "Scarpetta" und die Serie "Girls and Their Horses" beweisen, dass sie ihre Karriere trotz persönlicher Rückschläge mit voller Energie vorantreibt: "Beide hatten aufgrund ihrer beruflichen Verpflichtungen viel Zeit getrennt voneinander verbracht und lebten getrennte Leben", schloss der Insider.

Ihre Trennung von Keith markiert das Ende eines Kapitels, das lange als eines der beständigsten in der schillernden Welt der Stars galt. Keith und Nicole galten als Vorzeige-Ehepaar Hollywoods, von dem Fans bewundernd berichteten. "Sie erzählte nicht vielen Freunden, was wirklich zwischen ihnen vor sich ging, und hielt dies monatelang zurück", resümierte eine Quelle gegenüber Us Weekly. "Sie und Keith waren einfach nicht mehr auf derselben Wellenlänge." Während der Country-Sänger eigentlich oft in Interviews über seine Liebe zur Schauspielerin schwärmte, blieb dies vor allem in den vergangenen Monaten aus. Gemeinsam bewältigten die Eltern zweier gemeinsamer Töchter Erfolge und Herausforderungen, doch nun zeigt Nicole eine bemerkenswerte Stärke als Single-Frau, indem sie sich aufrappelt und neue Wege geht.

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, Mai 2025

IMAGO / Avalon.red Keith Urban und Nicole Kidman mit ihren Kindern Sunday Rose und Faith Margaret, März 2014