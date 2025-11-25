Kind mit 20: Charlie Heaton spricht über frühe Vaterschaft

Charlie Heaton (31), bekannt aus der Erfolgsserie Stranger Things, hat seltene Einblicke in seine frühen Erfahrungen als Vater gegeben. Im Wonderland Magazine sprach der Schauspieler darüber, wie es war, mit nur 20 Jahren Vater zu werden. Sein Sohn Archie, heute 11 Jahre alt, stammt aus einer früheren Beziehung mit der Musikerin Akiko Matsuura, mit der er Mitglied der Band Comanechi war. "Man muss sehr schnell erwachsen werden", erklärte Charlie im Interview und fügte hinzu: "Man muss lernen, jemanden gut zu versorgen und ihm mit Liebe und guten Erfahrungen zu begegnen." Die größte Herausforderung sei dabei die räumliche Trennung gewesen, sagte er weiter.

Der Weg in die Schauspielerei begann für den heute 31-Jährigen zur gleichen Zeit, als er Vater wurde. Nach ersten Auftritten in TV-Serien wie "DCI Banks" oder "Vera" gelang ihm 2016 der Durchbruch mit seiner Rolle in "Stranger Things". Obwohl der Erfolg für ihn überwältigend war, erinnert sich Charlie gerne an die gemeinsamen Anfänge mit seinen Kollegen, darunter auch Natalia Dyer (28). Mit Natalia, die seine On-Screen-Liebe Nancy Wheeler spielt, ist er auch privat liiert. Die beiden lernten sich 2015 am Set kennen und wurden zwei Jahre später erstmals öffentlich als Paar bestätigt.

Charlie schätzt vor allem die Unterstützung, die er und Natalia sich gegenseitig geben können. "Es ist ein Geschenk, mit seiner besten Freundin arbeiten zu dürfen", schwärmte er im Interview. Er beschrieb, wie wichtig es für beide sei, ihre Erfahrungen in der Schauspielbranche teilen zu können, von Auditions bis hin zu arbeitsintensiven Tagen am Set. Während er in Interviews offen über die Herausforderungen und Freuden des Lebens als junger Vater spricht, scheint er auch privat seine Balance zwischen Familie, Karriere und Liebe gefunden zu haben. Die Fans dürfen ihn und Natalia in der kommenden fünften und finalen Staffel von "Stranger Things" ein weiteres Mal gemeinsam auf dem Bildschirm erleben.

Getty Images Charlie Heaton bei den Filmfestspieln in Cannes 2023

Getty Images Natalia Dyer und Charlie Heaton im Januar 2020

Getty Images Charlie Heaton, Schauspieler