Drama: Beatrice' Auftritt verärgert Prinz William und Kate

Prinzessin Beatrice (37) sorgte kürzlich mit einem öffentlichen Auftritt in Riad, Saudi-Arabien, für Wirbel im britischen Königshaus, wie Closer berichtet. Am 27. Oktober war sie Gastgeberin eines Events im Ritz-Carlton, das unter dem Titel "Nachmittagstee mit Prinzessin Beatrice von York" angekündigt wurde. Besonders brisant an der Veranstaltung war der Zeitpunkt, da die Verbindungen ihres Vaters Andrew Mountbatten-Windsor (65) und ihrer Mutter Sarah Ferguson (66) zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) wieder verstärkt im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Für zusätzlichen Unmut soll die Wahl des Veranstaltungsortes gesorgt haben, da Andrew während seiner früheren Tätigkeit als Sonderbeauftragter des Vereinigten Königreichs enge Beziehungen zu Saudi-Arabien pflegte.

Laut Insidern reagierten vor allem Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) bestürzt auf den Auftritt von Beatrice. Eine Quelle berichtete, dass das Paar die Entscheidung für unsensibel hielt und verärgert war, als die entsprechenden Bilder öffentlich wurden. Um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden, plant der Palast nun strengere Regeln. Berichten zufolge sollen künftige öffentliche Auftritte von Beatrice und ihrer Schwester Prinzessin Eugenie (35) durch ein Genehmigungssystem von hochrangigen Palastmitarbeitern überprüft werden. Es gehe darum, die öffentliche Wahrnehmung der York-Familie in einem schwierigen und sensiblen Umfeld wieder zu stabilisieren.

Die Beziehungen innerhalb der königlichen Familie waren schon seit Längerem angespannt, insbesondere durch die Skandale um Andrew. Beatrice hatte in der Vergangenheit allerdings stets versucht, sich aus solchen Kontroversen herauszuhalten. Die Prinzessin ist für ihre enge Beziehung zu ihrer Schwester bekannt und die beiden werden oft zusammen bei öffentlichen Veranstaltungen gesehen. Trotz der jüngsten negativen Schlagzeilen wird sie als engagierte Mutter und Ehefrau geschätzt und meidet im Normalfall das Rampenlicht. Ihr Auftritt in Saudi-Arabien scheint jedoch eine Ausnahme gewesen zu sein, die für erhebliche Unruhe im Königshaus gesorgt hat.

Getty Images Prinzessin Beatrice

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate besuchen die Churchtown Primary School in Southport, um der Gemeinde nach dem Angriff 2024 beizustehen

Imago Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice beim NEXUS Meeting im UN-Hauptquartier in New York, 26. Juli 2018