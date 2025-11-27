Hannah Ann Sluss und Jake verraten den Namen ihres Babys

Hannah Ann Sluss und ihr Ehemann Jake Funk sind überglücklich: Die Reality-Darstellerin und der NFL-Spieler sind zum ersten Mal Eltern geworden. Am 20. November erblickte ihr gemeinsamer Sohn das Licht der Welt. Jetzt hat Hannah auf Instagram den Namen ihres kleinen Wunders bekanntgegeben. Unter einem Foto teilte sie mit: "Lucas James Funk 20.11. Lucas James, du bist ein wahr gewordener Traum. Wir werden dich für den Rest unseres Lebens anfeuern. Wir lieben dich, großer Junge!"

Wie die frischgebackenen Eltern erklären, hat der Name ihres Sohnes eine besondere Bedeutung. "Sein Name lebte in unseren Herzen, lange bevor wir ihn jemals getroffen hatten", schrieb Hannah weiter. Lucas wurde nach Cabo San Lucas ausgewählt, dem Ort, an dem sich die beiden verlobt hatten. Der Zweitname James ist eine liebevolle Hommage an Jakes verstorbenen Vater, der so ein Stück seines Erbes durch seinen Enkel weitertragen soll.

Schon vor rund fünf Monaten hatten die beiden voller Vorfreude über ihren Nachwuchs gesprochen und ihre Fans mit süßen Babybauch-Fotos begeistert. Hannah schrieb damals auf Social Media: "Jeder Tag, an dem wir dich wachsen sehen, ist ein Segen. Gottes Plan ist perfekter, als wir es uns je hätten vorstellen können [...] und wir können es kaum erwarten, dich zu treffen." Auch der NFL-Spieler zeigte sich überwältigt und teilte die freudige Nachricht stolz in seiner Story: "Ein Segen von Gott. Liebe dich und das neueste Mitglied unserer Familie."

Anzeige Anzeige

Instagram / hannahann Hannah Ann Sluss und Jake Funk, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / hannahann Hannah Ann Sluss und Jake Funk, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jakefunk34 Hannah Ann Sluss und Jake Funk, Realitystar und NFL-Star