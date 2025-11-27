Fantheorie: Timothée Chalamet soll Undercover-Rapper sein

Seit einigen Wochen sorgt eine ungewöhnliche Fantheorie für Aufsehen: Ist der britische Rapper EsDeeKid in Wahrheit niemand Geringeres als Schauspieler Timothée Chalamet (29)? Der Dune-Star, der sich mit Rollen in Filmen wie "Call Me By Your Name" einen Namen gemacht hat, wird verdächtigt, sich als aufstrebender Hip-Hop-Künstler einen Zweitnamen zu schaffen. Unter anderem die Songs "LV Sandals", "Phantom" und "4 Raws" des geheimnisvollen Rappers haben sich zu viralen Hits entwickelt und klettern sowohl auf Spotify als auch auf TikTok die Charts hinauf.

Die Theorie, dass es sich bei EsDeeKid um Timothée handeln könnte, stammt ursprünglich von einem TikToker namens KJ Freeman, der seine Beweise sorgfältig darlegte. KJ verwies dabei unter anderem auf die Schauspielkünste von Timothée, der schon mehrfach bewiesen habe, dass er Akzente mühelos adaptieren kann. Zudem wurde beobachtet, dass der Hollywood-Star ein Konzert des Rappers Fakemink in London besucht hat, was Fans als weiteren Hinweis deuten. Auch der Name EsDeeKid passe, so KJ, immerhin enthält er zwei "E"s, genau wie Timothée. Die Musikplattform Rolling Stone selbst hat jedoch darauf hingewiesen, dass EsDeeKid online kaum Spuren hinterlässt und sein Name auf einer Plattform sogar als Damario Jones angegeben ist.

Bisher haben sich jedoch weder Timothée noch EsDeeKid zu diesen Behauptungen geäußert, was die Spekulationen weiter befeuert. Fans diskutieren derweil leidenschaftlich über die Möglichkeit, dass ein gefeierter Schauspieler sich heimlich in der Musikbranche versucht. Timothée hat in der Vergangenheit öfter seine Leidenschaft für Hip-Hop geteilt und sogar in Schulzeiten unter dem Künstlernamen Lil’ Timmy Tim eigene Musik produziert. Ob dieser Hintergrund der Fantheorie zusätzlichen Auftrieb verleiht oder es sich schlicht um Zufall handelt, bleibt unklar – jedoch trägt das Schweigen beider Seiten nur dazu bei, die Begeisterung um EsDeeKids Songs weiter anzuheizen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / esdeekid EsDeeKid, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet, Mai 2025