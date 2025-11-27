Rachel Zoe über Ehe: "Hätte 100 Prozent früher gehen sollen"

Rachel Zoe (54) hat in einem Interview mit dem Magazin People offen über ihre Scheidung von Rodger Berman gesprochen. Nach 26 Jahren Ehe hatte die Designerin im vergangenen Juli die Trennung offiziell gemacht, nachdem sie sich im September 2024 getrennt hatten. "Ich war wirklich fertig", erklärte Rachel, die keinen Zweifel daran hat, alles für die Ehe getan zu haben. Sie beschreibt die Beziehung der beiden als überwiegend schön, stellt jedoch klar, dass sie rückblickend lieber früher gegangen wäre. Vor allem das Wohl ihrer Söhne Skyler und Kaius, 14 und 11 Jahre alt, sei immer im Fokus ihrer Entscheidungen gestanden.

Mehr Details zu den Gründen liefert Rachel ebenfalls. Sie habe begonnen, "Entscheidungen zu hinterfragen" und festgestellt, dass sie und Rodger nicht mehr einer Meinung über zentrale Dinge seien. "Ich habe nie geglaubt, dass Menschen zusammen leben und zusammen bleiben sollten, wenn sie unglücklich sind", sagt die Stylistin gegenüber People und betont, dass sie jede Entscheidung durch die Brille ihrer Kinder betrachte. Rückblickend ist sie eindeutig: "Im Nachhinein betrachtet, hätte ich 100 Prozent früher gehen sollen." Heute sei ihr Verhältnis zu Rodger "tagesformabhängig", derzeit brauche sie vor allem "Zeit und Raum". Parallel feiert sie ihre neu gewonnene Freiheit: "Ich date absolut", verrät sie – und kündigt an, in The Real Housewives ab dem 4. Dezember noch offener zu werden.

Rachel und Rodger lernten sich 1991 an der George Washington University kennen. Im Jahr 1998 gaben sie sich das Jawort. Heute stellt die Unternehmerin ihr Privatleben bewusst auf neue Füße und verweist auf ein Prinzip, das sie trägt: Unabhängigkeit. "Ich bin unabhängig – finanziell, beruflich und sozial", betont sie im weiteren Interviewverlauf. Gerade weil sie "so hart als Mutter und im Job" arbeite, habe sie Selbstfürsorge oft vernachlässigt – nun will sie ihr Glück schützen.

Anzeige Anzeige

Imago Rachel Zoe bei der Baby2Baby Gala 2025 in West Hollywood

Anzeige Anzeige

Imago Rachel Zoe und Rodger Berman im Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / rachelzoe Rachel Zoe mit ihren Kinder Skyler und Kaius