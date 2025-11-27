Christian Bale bereut Zusammenarbeit mit Regisseur McG

Christian Bale (51) spricht Klartext: Der Schauspieler bereut seine Mitwirkung an "Terminator: Die Erlösung" und rechnet mit dem damaligen Regisseur ab. Im Gespräch mit The Wall Street Journal erklärte Bale: "Ich werde nicht erneut mit ihm arbeiten, aber ich wünsche ihm alles Gute." Gemeint ist Joseph McGinty Nichol, besser bekannt als McG. Der Film, der 2009 in die Kinos kam und ursprünglich als Auftakt einer neuen "Terminator"-Trilogie geplant war, enttäuschte nicht nur mit seinen Einspielzahlen. Kritiker bemängelten vor allem das Fehlen einer stimmigen Vision und die erzählerischen Schwächen des Sci-Fi-Actioners.

Bereits vor Produktionsbeginn hatte Christian Zweifel an den Fähigkeiten des Regisseurs, dessen Karriere bis dahin aus wenigen, wechselhaft bewerteten Filmen wie den "3 Engel für Charlie"-Komödien bestand. Dennoch ließ sich der Schauspieler durch McGs Beharren überzeugen, nachdem dieser um eine Chance gebeten und eigene Fortschritte in Aussicht gestellt hatte. "Er hat zu mir gesagt: Jeder muss sich weiterentwickeln und ich möchte mit Terminator ein neues Kapitel aufschlagen", erinnert sich Christian. Der Filmemacher habe beteuert, für das Mammutprojekt "bereit zu sein." Der Darsteller willigte ein und gab McG damit einen Vertrauensvorschuss – eine Entscheidung, die er heute deutlich infrage stellt. Die Versprechungen des Regisseurs genügten nicht, um die Schwächen des Drehbuchs und der gesamten Produktion zu beseitigen.

Die "Terminator"-Reihe, die von James Cameron (71) in den 1980er-Jahren ins Leben gerufen wurde, wurde durch den vierten Teil nachhaltig beschädigt, sodass die geplante neue Trilogie nie zustande kam. Christian Bale selbst ist für seine Hingabe zu seinen Rollen bekannt und hat im Laufe seiner Karriere mit Regisseuren unterschiedlicher Herangehensweisen gearbeitet. Während er seine Zusammenarbeit mit McG als Fehlentscheidung betrachtet, hat der Schauspieler mit Filmen wie der "Batman"-Trilogie und "The Fighter" dennoch zahlreiche Erfolge gefeiert. Sein Ausraster am Set von "Terminator: Die Erlösung" bleibt jedoch bis heute ein prägendes Kapitel seiner Karriere, das oftmals mit den berüchtigten Episoden exzentrischer Filmstars wie Klaus Kinski (†65) verglichen wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian Bale bei der Oscar-Verleihung 2011

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian Bale bei einer Premiere in Hollywood, 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian Bale bei einer Pressekonferenz zu "American Psycho" in Tokyo, 2001