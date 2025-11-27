Sigourney Weaver liebt ihre neue Rolle als Schwiegermutter

Sigourney Weaver (76), bekannt aus "Alien" und bald in Avatar: Fire and Ash zu sehen, verrät im Gespräch mit AARP The Magazine, dass sie eine neue Lieblingsrolle hat: "Ich bin jetzt Schwiegermutter, ein großartiger Job." Die 76-Jährige ziert das Dezember/Januar-Cover des Magazins und spricht im dazugehörigen Interview über das Älterwerden, ihre Routinen und das, was ihr wirklich wichtig ist. Die Hollywood-Ikone ist seit 1984 mit Jim Simpson verheiratet. Das Paar hat ein gemeinsames Kind, Shar Simpson. Zuletzt zeigte sich Sigourney im Jahr 2024 bei der Premiere von "Beetlejuice Beetlejuice" in Venedig gemeinsam mit Shar auf dem roten Teppich. Ebenfalls dabei: Nemo Allen, Sigourneys Schwiegersohn, zu dem sie ein inniges Verhältnis pflegt.

Im Video-Interview erklärt die Schauspielerin, wie sich ihre Perspektive verändert hat: "Ich denke, Frauen erreichen einen Punkt im Leben, an dem sie vieles loslassen. Sie nehmen Dinge nicht mehr ganz so ernst und das ist ein großartiger Gang", sagt sie. Sie fühle sich dankbar, gesund zu sein und weiter gut für sich sorgen zu können. Weiterhin erklärt sie, dass sie mit ihrem Alter kein Problem habe. "Die Luxus-Seite des Älterwerdens ist, dass sich der Blick weitet. Es gibt so viel mehr, wofür ich Zeit habe, es wahrzunehmen und dankbar zu sein", sagt sie in dem Clip. Über ihre Paraderolle als starke Frau hat Sigourney, die nicht immer im Reinen mit ihrer Körpergröße war, eine ganz eigene Theorie: "Ich glaube, ich war erfolgreich, starke Frauen zu spielen, weil ich verletzlich bin. Ich tue nicht so, als hätte ich die Antworten."

Privat hat ihre Familie für Sigourney höchste Priorität. Doch es fiel ihr eigenen Angaben zufolge nicht immer leicht, Arbeit und Familie in Einklang zu bringen. Drehs fernab der Familie fielen ihr schwer. Therapiesitzungen hätten geholfen, mit Schuldgefühlen umzugehen, erzählt sie rückblickend. Wer sie abseits des Sets erlebt, trifft auf eine naturverbundene Genießerin, die lange Spaziergänge liebt, Freude am Gärtnern hat und in der Küche lieber unterstützend als dirigierend agiert. Und als frisch gebackene Schwiegermutter findet Sigourney offenbar genau das, was ihr am Herzen liegt: Nähe, Humor und ein Alltag, der gemeinsam noch schöner ist.

Getty Images Sigourney Weaver, Schauspielerin

Leigh Vogel/Getty Images Sigourney Weaver bei der Verleihung des Mark Twain Preises 2016

Getty Images Sigourney Weaver während einer Pressekonferenz zu "My Salinger Year"

