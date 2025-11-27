Millionen für Haus-Drama: Katy Perry fordert Schadensersatz

Katy Perry (41) befindet sich derzeit in einem langwierigen Rechtsstreit um ihre Luxusvilla in Montecito und fordert nun knapp fünf Millionen Dollar Schadensersatz vom vorherigen Eigentümer Carl Westcott, einem 85-jährigen Veteranen. Der Sängerin wurde das Eigentum an der Immobilie, die sie 2020 gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Orlando Bloom (48) kaufte, bereits im Mai 2024 gerichtlich zugesprochen. Nun möchte Katy den Verlust von Mietwerten sowie die Kosten notwendiger Reparaturen geltend machen. "Gerechtigkeit", betonte sie laut dem Magazin People während einer Befragung durch Carl Westcotts Anwalt.

Der Rechtsfall begann nur kurze Zeit nach dem Kauf der 15-Millionen-Dollar-Villa, als Carl Westcott versuchte, den Vertrag rückgängig zu machen. Er behauptete, bei der Unterzeichnung nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte gewesen zu sein. Ein Gericht befand dies jedoch für unbegründet und stellte fest, dass er bei der Unterzeichnung des Vertrages klar und rational gehandelt habe. Carl selbst verlangt nun den aus seiner Sicht ausstehenden Restbetrag vom Kaufpreis, den Katy angeblich nicht vollständig beglichen habe. Beide Parteien beharren weiterhin auf ihren Forderungen, während die prächtige Villa mit acht Schlafzimmern und einem Gästehaus im Mittelpunkt des Streits steht.

Privat musste Katy in diesem Jahr ebenfalls eine Wendung verkraften: Die langjährige Beziehung und Verlobung mit Orlando Bloom endete im Juni. Die beiden erklärten, sich künftig darauf zu konzentrieren, ihre gemeinsame Tochter Daisy Dove gemeinsam zu erziehen. Laut einem Statement, das People vorliegt, seien Liebe, Stabilität und Respekt die wichtigsten Prinzipien, auf die sie als Familie bauen wollen. Unklar bleibt jedoch, ob Katy und Orlando jemals in die gerichtlich zugesprochene Villa eingezogen sind, die aufgrund ihrer Lage am Pazifik und der luxuriösen Ausstattung das perfekte Zuhause für eine kleine Familie bieten könnte.

Getty Images Katy Perry, 2025

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, März 2025

Instagram / orlandobloom Katy Perry, Orlando Bloom, Daisy und Flynn, Sommer 2025

