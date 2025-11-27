Große Liebe: Adrien Brody kaufte für Elsa Pataky ein Schloss

Adrien Brody (52) schaffte es im Jahr 2007 wohl, die Herzen aller Romantiker höherschlagen zu lassen. Für seine damalige Partnerin, die Schauspielerin Elsa Pataky (49), organisierte er eine ganz besondere Geburtstagsüberraschung: Er schenkte ihr ein Schloss im Bundesstaat New York. Der Oscar-Preisträger erklärte später in einem Interview mit dem Magazin Hello!, wie tief er von Elsa beeindruckt gewesen sei, als er sie zum ersten Mal traf. Mit ihrer gemeinsamen Begeisterung für das Leben schien diese große Geste nur eine natürliche Erweiterung ihrer Beziehung zu sein.

Die Geburtstagsüberraschung war jedoch nicht das einzige Highlight, das die Öffentlichkeit zu sehen bekam. Im Jahr darauf öffneten die beiden die Türen ihres neuen Anwesens für ein aufwendiges Fotoshooting für das Hello!-Magazin. Die Bilder, die das Paar in innigen Momenten zeigten – vom gemeinsamen Reiten bis hin zu einer Szene mit Adrien in einer Badewanne – wirkten wie ein Bilderbuch für eine moderne Märchenliebe. Doch der Traum schien nicht von Dauer zu sein. Bereits 2009 kursierten Gerüchte über eine Trennung, was von den beiden nie ausführlich kommentiert wurde.

Seitdem haben sich die Lebenswege der beiden komplett verändert. Elsa heiratete Ende 2010 Marvel-Star Chris Hemsworth (42), mit dem sie mittlerweile drei Kinder hat. Adrien hingegen widmete sich unter anderem der Renovierung ihres damaligen Schlosses, über die er in einer Dokumentation sprach, ohne dabei den gemeinsamen Erinnerungen mit Elsa auszuweichen. Heute lebt Adrien in einer neuen Beziehung mit Modedesignerin Georgina Chapman (49), während Elsa weiterhin als Schauspielerin und Familienmensch strahlt. Ihre Zeit als Paar bleibt dennoch in Erinnerung – nicht zuletzt wegen der beeindruckenden Geburtstagsgeste.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Adrien Brody und Elsa Pataky

Anzeige Anzeige

Getty Images Elsa Pataky und Adrien Brody bei den Filmfestspielen von Venedig 2007

Anzeige Anzeige

Getty Images Adrien Brody im Februar 2020