Hannah Ann Sluss und NFL-Star Jake Funke erwarten Nachwuchs

Hannah Ann Sluss und ihr Ehemann Jake Funke freuen sich auf ihr erstes gemeinsames Kind. Die freudige Botschaft teilte die einstige US-amerikanische Reality-TV-Bekanntheit am vergangenen Wochenende auf Instagram mit, begleitet von offiziellen Babybauch-Fotos. "Jeder Tag, an dem wir dich wachsen sehen, ist ein Segen. Gottes Plan ist perfekter, als wir es uns je hätten vorstellen können [...] und wir können es kaum erwarten, dich zu treffen", schrieb Hannah. Jake, der den Beitrag in seiner Story teilte, fügte hinzu: "Ein Segen von Gott. Liebe dich und das neueste Mitglied unserer Familie."

Wie Hannah und Jake gegenüber People verrieten, erwarten sie, ihren Nachwuchs im kommenden November auf der Welt begrüßen zu können. Zudem berichtete die einstige Der Bachelor-Teilnehmerin davon, wie sie von ihrer Schwangerschaft erfuhr: und zwar während eines gemeinsamen Urlaubs. "Wir haben während einer Reise nach Dubai erfahren, dass wir ein Baby erwarten. Es war eine unerwartete und freudige Überraschung – ein Moment, den wir immer in Erinnerung behalten werden", schwärmte Hannah. Sie kann sich noch genau an die Reaktion von Jake erinnern, die sie zum Glück in einem Video festgehalten hat, welches sie demnächst mit ihren Fans teilen möchte. "Es war so lustig!", teasert sie an. Ebenso fröhlich waren auch die Reaktionen ihrer Familie und Freunde, die sie nach der zwölften Schwangerschaftswoche einweihten: "Wir haben es dann auf einer Familienfeier erzählt – es war die schönste Überraschung! Alle waren so aufgeregt und unglaublich unterstützend."

In der Anfangszeit litt Hannah an Übelkeit und verschiedenen Essensaversionen. "Fast alles hat seltsam geschmeckt, außer Obst", berichtete sie, doch mittlerweile könne sie die Schwangerschaft und das Planen für ihr Baby richtig genießen – die Beauty und der NFL-Star beschäftigen sich sogar bereits mit der Namensuche. "[Wir] lieben die Idee, einen zu wählen, der bedeutungsvoll ist und einen Bezug zur Familie hat", erklärt Hannah und betont abschließend noch einmal dankbar: "Eltern zu werden ist das größte Geschenk."

Instagram / hannahann Hannah Ann Sluss und Jake Funke, März 2025

Instagram / hannahann Hannah Ann Sluss, Realitystar

Instagram / jakefunk34 Hannah Ann Sluss und Jake Funke, Realitystar und NFL-Star

