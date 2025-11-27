Emotionaler Tribut: Kate Cassidy erinnert an Liam Payne (†)

Kate Cassidy, die Freundin des verstorbenen Sängers Liam Payne (†31), berührt ihre Fans mit einem emotionalen Tribut auf Instagram: In einem Video erinnert die Influencerin an den Musiker und teilt Eindrücke aus dem Leben, das sie seit seinem Tod weitergeführt hat. Die Worte "Was hast du gemacht, seit ich weg bin?" leiten eine Collage von Momenten ein, darunter ihr 26. Geburtstag, die Adoption eines Hundes und Aktivitäten mit Freunden. Begleitet wird der Clip von der ergreifenden Botschaft: "Ich liebe dich, mein Liam!" Die Fans reagieren unterstützend und loben Kate für ihren Umgang mit der Trauer. Einer kommentiert: "So stolz auf dich, Kate. Du bist wirklich eine Inspiration."

Liam verstarb am 16. Oktober 2024 in Buenos Aires, Argentinien, nachdem er von einem Hotelbalkon gestürzt war. Während des gemeinsamen Urlaubs mit Kate kehrte sie bereits nach Hause zurück, bevor sich die Tragödie ereignete. Zum Jahrestag seines Todes postete die 26-Jährige ein Schwarz-Weiß-Foto des Paares mit der Botschaft: "Heute markiert ein ganzes Jahr ohne dich. Ich werde Abschiede für immer hassen. Ich vermisse dich, Liam." Auch andere Bilder, darunter KI-generierte Fotos von ihr und Liam, teilte sie, was zu Diskussionen führte. Kritiker bezeichneten das Vorgehen als unangemessen, worauf Kate in einem TikTok-Video antwortete: "Hört bitte auf, Menschen für ihre Trauer zu verurteilen. Keiner von euch war je in meiner Situation."

Auch andere Wegbegleiter gedenken des Sängers, der als Mitglied der weltberühmten Band One Direction bekannt wurde. Louis Tomlinson (33), einst ein Bandkollege, erklärte kürzlich, dass er Liams Tod "niemals wirklich akzeptieren" könne. Simon Cowell (66), der die Band über die Castingshow The X Factor bekannt machte, äußerte sich in einem Interview mit Rolling Stone und gab zu, dass der Verlust ihn "wirklich hart getroffen" habe und er wünschte, er "könnte die Zeit zurückdrehen". Trotz des Schmerzes versuchen Freunde und Familie, das Vermächtnis von Liam zu ehren und ihrer Trauer ein Ventil zu geben.

Instagram / kateecass Kate Cassidy und Liam Payne, 2024

Instagram / kateecass Liam Payne und Kate Cassidy

