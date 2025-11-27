Lisa Vanderpumps Las-Vegas-Luxushotel wird 2026 eröffnet

Lisa Vanderpump (65) erweitert ihr Imperium: Die Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit wird 2026 das Vanderpump Hotel auf dem Las Vegas Strip eröffnen. Das ehemalige Cromwell Hotel, gelegen an der Kreuzung von Las Vegas Boulevard und Flamingo Road, wird von der Reality-TV-Ikone mit ihrem unverwechselbaren Markenstil umgestaltet. Während des Formel-1-Rennens auf dem berühmten Strip sprach Sean McBurney, ein führender Vertreter von Caesars Entertainment, über das Projekt und lobte Lisas außergewöhnliches Engagement. "Ihr Engagementlevel ist – ich habe in den 20 Jahren in diesem Geschäft noch nie etwas Vergleichbares gesehen", schwärmte er gegenüber People.

Das Designkonzept des Hotels wurde in Zusammenarbeit mit Lisas langjährigem Partner Nick Alain entwickelt. Neben den renovierten Gästezimmern erhalten auch zentrale Bereiche wie die Lobby, ein neuer Barbereich und ein Spielplatz ein beeindruckendes Makeover. Lisa erklärte, dass sie sich für die Neugestaltung der bestehenden Räumlichkeiten entschieden hat, ohne dabei den historischen Charme der ursprünglichen Architektur aus dem Blick zu verlieren. "Es ist eine ganz andere Herausforderung, weil es ein bestehendes Gebäude ist – anders als das, was wir bisher gemacht haben", erzählte die 65-Jährige und ergänzte: "Es ist einfach ein wunderbares Projekt für die Marke Vanderpump."

Bereits vor einigen Monaten hatte Lisa ihr ehrgeiziges Hotelprojekt in einer Pressemitteilung angekündigt. Damals zeigte sie sich voller Vorfreude über die Zusammenarbeit mit Caesars Entertainment. "Ich bin begeistert, mit Caesars Entertainment in die Hotelbranche einzusteigen", erklärte die Gastronomin laut Us Weekly damals. Sie betonte, dass es für sie eine außergewöhnliche Gelegenheit sei, "diesen ikonischen Standort in etwas Einzigartiges, Spielerisches und Luxuriöses zu verwandeln". Auch der Präsident von Caesars Entertainment, Sean McBurney, war von Lisas Vision überzeugt und sagte: "Noch nirgendwo auf der Welt können Gäste ein solches Erlebnis wie im Vanderpump Hotel genießen."

