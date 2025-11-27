Royale Tabus: Das darf Prinzessin Charlotte niemals essen

Prinzessin Charlotte (10), das zweite Kind von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43), lebt schon jetzt ein Leben voller Pflichten und Traditionen. Die junge Royal, die seit ihrer Geburt im öffentlichen Interesse steht, glänzt stets mit ihrer charmanten Persönlichkeit und ihrer kindlichen Anmut. Doch auch für sie gelten die strengen royalen Regeln, die den Alltag der Windsor-Familie bestimmen. So gibt es zwei Lebensmittel, die Charlotte niemals essen darf. Diese Einschränkung wird ihr nicht durch persönliche Vorlieben, sondern durch das königliche Protokoll auferlegt.

Zu diesen strikt verbotenen Zutaten gehören laut Gala Meeresfrüchte und Snacks von Fremden. So gelten Meeresfrüchte als potenzielle Allergie- und Vergiftungsquelle und könnten gesundheitliche Probleme verursachen. Snacks von Fremden dürfen aufgrund eines hohen Sicherheitsrisikos nicht von den Kindern der Royals verzehrt werden. Diese Essensregeln sind keine Eigenheiten der neuesten Generation, sondern stammen aus der Tradition, die von Queen Elizabeth (†96) geprägt wurde und bis heute Bestand hat.

Charlotte meistert ihre Rolle als Royal trotz solcher Einschränkungen mit Bravour. Immer wieder bezaubert sie die Öffentlichkeit mit ihrer positiven Art. Neben ihren schulischen und familiären Pflichten zeigt sie schon früh ein Verständnis für ihren Platz in der königlichen Familie. Zu Hause teilt sie den Alltag mit ihren Brüdern George (12) und Louis (7), die ebenfalls in die royale Etikette eingeführt werden. So wird ihr und ihren Geschwistern, die alle gleichberechtigt behandelt werden sollen, von klein auf ein Bewusstsein für Traditionen und Verantwortlichkeiten vermittelt – etwas, das in ihrer Familie seit jeher großgeschrieben wird.

Getty Images Prinzessin Charlotte im Mai 2025

Getty Images Prinzessin Charlotte und Prinzessin Kate im Juni 2025

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William mit seinen Kindern Charlotte, Louis und George, 2025