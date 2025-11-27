Fantheorie: Sind Aleks Petrovic und Vanessa noch zusammen?

Im Reality-TV-Kosmos sind derzeit alle Augen auf Aleks Petrovic (34) und Vanessa Nwattu (25) gerichtet. Nach ihrem öffentlich ausgetragenen Drama bei Temptation Island V.I.P. schien es für viele Zuschauer ausgeschlossen, dass die beiden noch ein Paar sind. Doch nun kursieren neue Gerüchte, die die Fans aufhorchen lassen. Auf Instagram spekulieren Nutzer, dass die Realitystars nach wie vor zusammen sind. Einige berichten sogar, sie in Südafrika gesehen zu haben, wo gerade Prominent getrennt gedreht wurde. "Ich habe beide in Südafrika gesehen und sie teilen sich ein Zimmer. Getrennt sieht für mich anders aus...", schreibt ein User. Ein anderer ergänzt: "Augenzeugenbericht: Sie sind zusammen in ein Zimmer eingecheckt, haben gemeinsam gefeiert und im Hotelflur um zwei Uhr rumgeschrien, am nächsten Morgen frühstückten sie zusammen mit anderen Teilnehmern von Prominent getrennt."

Fans scheinen also überzeugt, dass Aleks und Vanessa das überraschende Paar der neuen Staffel von "Prominent getrennt" sind, das RTL kürzlich angekündigt hatte. Einige Nutzer gehen sogar noch weiter und spekulieren, dass das gesamte Drama, inklusive der angeblichen Beziehungspause, Teil eines ausgeklügelten PR-Plans sein könnte. "Oder sie waren nie auseinander. Für Fame und Money machen wir alles", schreibt ein Fan, während ein anderer meint: "Irgendwie glaube ich, dass alles eine riesige PR-Strategie ist. Sie haben sich bei 'Temptation Island V.I.P.' getrennt, er flirtet mit Emmy, und dann gehen sie zu 'Prominent getrennt', wo die große Versöhnung vor der Kamera stattfindet. Zuzutrauen ist es den beiden." Ob diese Gerüchte der Wahrheit entsprechen, bleibt abzuwarten – fest steht nur: Offiziell bestätigen wollen weder Aleks noch Vanessa derzeit etwas.

In den vergangenen Wochen sorgte insbesondere Aleks für viel Gesprächsstoff. Nach einer besonders verletzenden Szene bei "Temptation Island V.I.P.", in der er sich abfällig über seine Verlobte äußerte, tobte im Netz ein Shitstorm. Eigentlich dachte der 34-Jährige, es würden gerade keine Kameras laufen. Doch eine Tonspur zeichnete das Gespräch doch auf und brachte es in die Ausstrahlung. Auf Instagram versuchte Aleks, das Geschehen zu erklären. In einem Video bezeichnete er sein Verhalten in der sechsten Folge offen als "bodenlos" und "respektlos". Er entschuldigte sich bei Vanessa und auch bei den Verführerinnen für die "peinlichen" und "unreifen" Szenen auf dem Boot sowie für Gespräche über intime Details seiner Beziehung. "Es tut mir von Herzen leid", sagte Aleks und kündigte an, dafür Verantwortung zu übernehmen.

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu

Anzeige Anzeige

RTL / Dustin Leonhard Grieß Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic

Anzeige Anzeige

Instagram / aleks_petrovic Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu, Influencer