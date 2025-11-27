Name verraten: Ioan Gruffudd und Bianca sind Eltern geworden

Bianca Wallace und Ioan Gruffudd (52) sind Eltern geworden! Die australische Schauspielerin brachte am 2. November 2025 ihr erstes gemeinsames Kind mit dem walisischen Schauspieler zur Welt. Auf Instagram teilte die frischgebackene Mutter sowohl den Namen ihrer Tochter Mila Mae Gruffudd als auch die spannende Tatsache, dass die Geburt einen Monat vor dem errechneten Termin stattfand. Neben dem Datum und dem Namen postete das Paar emotionale Bilder aus dem Krankenhaus, darunter ein Kussfoto sowie einen Abdruck von Biancas Nabelschnur. In den kommentierten Posts betonten die beiden, wie "total verliebt" sie in ihren "kleinen Engel" seien.

Die freudige Nachricht folgt auf persönliche und rechtliche Herausforderungen, die Ioan und Bianca in den letzten Jahren durchleben mussten. Nachdem die beiden 2021 erstmals als Paar in die Öffentlichkeit getreten waren, sieht sich das Paar seitdem mit Vorwürfen der Untreue seitens Ioans Ex-Frau Alice Evans (54) konfrontiert. Diese hatte behauptet, ihre Ehe sei durch eine Affäre zwischen Ioan und Bianca zerstört worden. Bianca jedoch wies diese Behauptungen in einem Instagram-Beitrag entschieden zurück und nannte sie "lächerlich" und "erbärmlich". Noch im Sommer dieses Jahres erklärte sie, dass die Diffamierungen und Drohungen gegen ihr ungeborenes Kind einen neuen Tiefpunkt erreicht hätten und sie entschlossen sei, ihr Baby vor dem andauernden Drama zu schützen.

Die Geburt von Mila Mae ist ein weiterer Meilenstein für das Paar, das erst im April dieses Jahres den Bund fürs Leben geschlossen hatte. Die Beziehung der Schauspieler hatte zunächst für Schlagzeilen gesorgt, nachdem Ioan seine langjährige Ehe mit Alice beendet hatte. Doch Bianca und Ioan teilten ihre Vorfreude auf den Familienzuwachs bereits auf sozialen Medien und ließen Fans an ihrem Glück teilhaben. Ihre enge Verbindung und die Vorfreude auf die Geburt ihres ersten Kindes zeigen, wie sehr sie diese neue Lebensphase genießen wollen.

Anzeige Anzeige

Instagram / ioangruffudd Ioan Gruffudd und Bianca Wallace, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / ioangruffudd Ioan Gruffudd und seine Frau Bianca Wallace, November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Alice Evans und Ioan Gruffudd im Mai 2015