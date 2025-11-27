Alfonso Ribeiro jubelt über Witney Carsons DWTS-Sieg

Elf Jahre nach ihrem triumphalen Sieg mit Alfonso Ribeiro (54) bei "Dancing With the Stars" hat Witney Carson (32) erneut die begehrte Mirrorball-Trophy gewonnen. Im Finale der 34. Staffel tanzte die Profi-Tänzerin diesmal mit Robert Irwin (21), Sohn des verstorbenen "Crocodile Hunter" Steve Irwin (†44), und eroberte die Tanzbühne. Emotional wurde es, als Alfonso, nun Co-Moderator der Sendung, Witney öffentlich gratulierte. In einem TikTok-Video, das Witney am 26. November teilte, umarmte er sie und sagte gerührt: "Ich liebe dich." Für Witney war dieser Moment besonders bewegend: "Exakt heute vor 11 Jahren gewann ich meinen ersten Mirrorball mit Alfonso… und heute überreichte er mir meinen zweiten."

In dem emotionalen Social-Media-Post dankte die Profitänzerin auch ihrem Tanzpartner Robert sowie ihrer Familie, einschließlich ihres Mannes Carson McAllister und den gemeinsamen Söhnen Kevin und Jet, die sie stets unterstützt haben. Ihre Worte zeigten klar, wie dankbar sie für all die Höhen und Tiefen ihrer Karriere ist. "Jeder Erfolg, jeder Rückschlag und jede Saison, die mich geformt hat, führten zu diesem Moment." Auch Alfonso lobte Witneys Leistung in einem Interview wenige Tage vor dem Finale und nannte sie eine "unglaubliche Tänzerin", die über die Jahre enorm gewachsen sei. Seine Ehefrau Angela Unkrich äußerte sich ebenfalls begeistert und bezeichnete Witneys Tanz und Hingabe als "außergewöhnlich". Sie teilte Bilder des großen Abends auf Instagram und zeigte sich stolz auf die Freundschaft und das gemeinsame Team.

Die enge Bindung zwischen Alfonso und Witney reicht bis zur 19. Staffel der Show im Jahr 2014 zurück, als beide zusammen den ersten Mirrorball gewannen. Die Zeit hat aus den Tanzpartnern Freunde fürs Leben gemacht. Alfonso sieht sich nicht nur als tänzerischen, sondern auch als persönlichen Mentor für Witney, und auch seine Frau Angela spielt eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Er sieht in der Entwicklung der damals 21-jährigen Tänzerin zu einer selbstbewussten Mutter und Wettstreiterin eine Inspiration: "Von dem Moment an, als ich dieses junge Mädchen kennenlernte, bis zu dem, was sie heute erreicht hat, ist es unglaublich, sie so strahlen zu sehen." Der erneute Triumph in der jüngsten Staffel hat die beiden nicht nur als frühere Partner, sondern vor allem als Freunde noch enger zusammengeschweißt.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Alfonso Ribeiro und Witney Carson

Getty Images Robert Irwin, Oktober 2025

Getty Images Alfonso Ribeiro bei der Premiere von "Gemini Man"

