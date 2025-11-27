Diese Familienduos sind bei "Prominent verwandt" dabei

Neues Reality-Futter für RTL+: In Südafrika sind die Kameras bereits an, denn "Prominent verwandt" nimmt Gestalt an – und das mit bekannten Gesichtern und brisanten Familienkonstellationen, wie RTL berichtet. Als erstes Duo standen Thorsten Legat (57) und sein Sohn Nico (27) fest, nun ist klar, wer ihnen Konkurrenz macht. Insgesamt treten sieben Teams an und kämpfen um bis zu 100.000 Euro. Mit dabei sind unter anderem Yeliz Koc (32) mit Vater Savas, Ex-Dschungelcamperin und Model Anya Elsner mit ihrer Mutter Katrin, Reality-Diva Kevin mit Mama Michaela Schäfer, Sommerhaus-Sieger Micha (27) mit seinem Vater sowie Jada Karabas an der Seite von Danni Büchner (47). Gedreht wird in Südafrika – die Dreharbeiten laufen bereits.

Die Show, ein Spin-off von Prominent getrennt, setzt auf Eltern-Kind-Duos, die in Spielen und emotionalen Momenten beweisen wollen, wie belastbar ihr Band wirklich ist. Die Mischung aus Nähe, alten Konflikten und neuem Teamgeist verspricht reichlich Zündstoff: Während manche Paare als eingeschworene Einheit auftreten, bringen andere ungelöste Themen mit in die Runde. RTL kündigt an, dass die Teilnehmer nicht nur in Challenges zusammenhalten müssen, sondern auch im Alltag unter einem Dach bestehen. Wer am Ende die Nerven behält und als Duo am stärksten zusammenwächst, soll am Ende die Siegprämie einstreichen. Ausgestrahlt wird die Staffel im kommenden Jahr auf RTL+.

Hinter den Kulissen steckt mehr als nur Wettkampf: Gerade bei Thorsten und Nico Legat schwingt familiäre Geschichte mit, die schon länger öffentlich diskutiert wird. Auch bei Yeliz, die als Influencerin und Reality-Gesicht regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben gibt, dürfte die Dynamik mit Vater Savas für Aufmerksamkeit sorgen. Kevin, der sich selbst als Reality-Diva inszeniert, bringt mit Mama Michaela Schäfer eine Mutter mit Showinstinkt mit, die seit Jahren auf roten Teppichen zuhause ist. Sommerhaus-Gewinner Micha und sein Vater kennen TV-Druck, setzen privat aber auf pragmatische Loyalität.

IMAGO / BOBO Nico und Thorsten Legat, August 2025

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner und ihre Tochter Jada Karabas im März 2025

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc und ihr Vater Savas