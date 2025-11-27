Deshalb verliebte sich Meghan in ihren Mann Prinz Harry

Herzogin Meghan (44) hat in einem neuen Interview offenbart, warum sie sich ausgerechnet in Prinz Harry (41) verliebt hat – und der Grund überrascht: Nicht der Palast, nicht die Titel, sondern seine Verspieltheit. Gegenüber Harper’s Bazaar schwärmt sie von ihrer Ehe mit dem Royal, den sie liebevoll "H" nennt. "Er liebt mich so mutig, so vollständig", sagt die zweifache Mutter, die seit dem royalen Ausstieg vor fünf Jahren mit Harry in Montecito lebt. Kennengelernt hatten sich die beiden 2016 bei einem Blind Date, nur einen Tag später folgte das zweite Treffen. Heute pendelt die Schauspielerin zwischen Familienzeit mit Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) und glanzvollen Auftritten – und genießt beides.

Meghan beschreibt Harry als jemanden mit "kindlicher Neugier und Freude", die auch sie in sich wiederentdeckt habe. "Das hat sich in jeden Teil unseres Lebens übersetzt. Sogar im Business möchten wir spielen, Spaß haben, erkunden und kreativ sein", erklärt sie. Zu ihrem Leben in Kalifornien sagt sie: Arbeiten von zu Hause sei ein Luxus – ihr Büro liege direkt neben der Küche, nah bei den Kindern. Zugleich zieht sie eine klare Linie gegenüber öffentlicher Kritik: "Es gibt kein Perfekt", so Meghan bei Harper’s Bazaar. Fehler seien Teil des Wachstums, privat wie beruflich. "Wenn du persönliche Entscheidungen auf der Grundlage äußerer Urteile triffst, verlierst du deine Authentizität", erklärt die Schauspielerin. In den vergangenen Jahren hatten Harry und sie wiederholt über den Druck der britischen Boulevardpresse gesprochen und ihre Sicht in Projekten wie Harrys Buch "Spare" offengelegt.

Für den Dezember kündigt Netflix die nächste Kostprobe aus dem Hause Sussex an: Ab 3. Dezember läuft Meghans festliche Show, "With Love, Meghan: Holiday Celebration", in der sie mit prominenten Gästen kocht, bastelt und Gastgeber-Tipps teilt – inklusive eines zärtlichen Kusses in der Küche von Montecito. Die Gastgeberin verrät: "Ich liebe die Weihnachtszeit, denn sie bietet uns die Möglichkeit, Zeit mit den Menschen zu verbringen, die wir lieben." Abseits der Kameras sucht das Paar nach Momenten, die nur ihnen gehören – eine Balance, die ihnen wichtig ist, seit sie den Alltag zwischen Familiennest und Öffentlichkeit neu geordnet haben. Meghan betont, sie wolle Nähe, Spontaneität und kleine Rituale bewahren, die sie und Harry als Paar verbinden.

IMAGO / ZUMA Press Wire Prinz Harry und Herzogin Meghan beim "One805LIVE!"-Charity-Konzert, September 2025

Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry bei einem Konzert von Beyoncé

Imago Herzogin Meghan in ihrer Show "With Love, Meghan", 2025