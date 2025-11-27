Nach Trennung: Roxy Zinger wohnt noch mit ihrem Ex zusammen

Roxy Zinger hat nun offenbart, dass ihr Ex-Verlobter Andreas noch immer mit ihr unter einem Dach lebt. Erst Mitte November hatten die beiden ihre Trennung öffentlich gemacht, und nun berichtet Roxy in ihrer Instagram-Story, dass Andreas bis Mitte Dezember Zeit habe, auszuziehen. "Es fühlt sich einfach nicht richtig an, obwohl einige von euch wahrscheinlich anders gehandelt hätten, jemanden von heute auf morgen auf die Straße zu schmeißen", erklärte die TV-Bekanntheit. Zugleich setzte sie eine klare Grenze: Andreas habe eine Frist bis Mitte Dezember bekommen, um auszuziehen.

Roxy betonte, wie schwierig es sei, sich von der gemeinsamen Vergangenheit zu lösen, während Andreas weiterhin im selben Haushalt lebt. Dieses permanente Aufeinandertreffen verzögere ihren Heilungsprozess, da sie ständig mit der Situation konfrontiert werde. Emotionale Worte richtete sie auch an ihre Follower: "Mir geht es einfach immer noch nicht in die Birne: Warum setzt man eine Familie aufs Spiel?" Gleichzeitig beschrieb sie, wie schwer es für sie sei, alles zu verarbeiten und sich gleichzeitig auf eine Zeit einzustellen, in der sie die Kinderbetreuung allein übernehmen wird.

Bereits vor zwei Wochen hatte das Thema Trennung für reichlich Wirbel gesorgt. In ihrer Instagram-Story machte Roxy ihre Enttäuschung über Andreas' Aussagen deutlich. Während der Ex-Verlobte öffentlich betonte, dass keine andere Frau Grund für das Liebesaus gewesen sei, reagierte die TV-Bekanntheit mit scharfer Kritik: "Das juckt mich gewaltig. Ich weiß, er hat Angst um seinen Ruf", ließ sie ihre Community wissen. Ohne Details zu nennen, sprach sie von einem "gigantischen Ausmaß", das selbst sie überrascht habe. Ihre kryptischen Aussagen ließen viele Spekulationen zu und machten deutlich, wie tief die Enttäuschung bei der Influencerin saß.

Instagram / _roxytv_ Andreas Paulus, Roxy Zinger und ihr Sohn Liam, Mai 2025

Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger, Andreas Paulus und ihre beiden Kinder

Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger, Reality-TV-Bekanntheit