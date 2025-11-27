Layla Taylor schwärmt von Treffen mit Mila Kunis und Ashton

Bei einer Party in New York City erlebte Reality-TV-Star Layla Taylor einen besonders denkwürdigen Moment: Ashton Kutcher (47), bekannt aus Two and a Half Men, überraschte sie, indem er seine berühmte Frau Mila Kunis (42) kurzerhand ans Telefon holte, berichtet das OK Magazin. Auf der Veranstaltung, die kurz vor der Premiere von Staffel 3 ihrer Show "The Secret Lives of Mormon Wives" stattfand, trafen Taylor und ihre Kollegin Jessi Draper Ngatikaura unerwartet auf den Schauspieler. Dieser erkannte die beiden aus der Reality-Serie, die Mila zu Hause verfolgt, und brachte sie am Telefon miteinander in Kontakt. "Das war so surreal. Ich habe Mila in Filmen gesehen, seit ich klein war, und jetzt kennt sie uns! Einfach verrückt", erzählte Layla im Gespräch mit dem Magazin OK!.

Die Veranstaltung, organisiert von Hulu, war nicht nur ein Treffpunkt für die Stars der Streamingwelt, sondern offenbar auch ein Ort für spontane Fan-Momente. Layla und Jessi waren begeistert von der Aufmerksamkeit seitens Ashton, selbst so ein prominenter Hollywood-Star. Mila Kunis ist jedoch nicht der einzige A-Promi, der sich als Fan der Serie entpuppt hat. Auch Reality-TV-Größen wie Khloé Kardashian (41) und Scott Disick (42) sollen die Show verfolgen. In einem weiteren Interview scherzte Cast-Kollegin Miranda Hope: "Wir haben Scott sogar gesagt, er sollte bei DadTok mitmachen." Das wachsende Interesse an der Serie hat die Darstellerinnen sichtlich beeindruckt.

Abseits der glamourösen Begegnungen scheint es in der neuen Staffel der Serie turbulent weiterzugehen. Beziehungsdramen und schwierige Freundschaftsmomente dominieren das Geschehen, was zu intensiven Konflikten führte. Layla erklärte, dass sie besonders betroffen von dem Verhalten ihrer Kollegin Demi Engemann war, das sie als "fast schon böse" bezeichnete. Diese Herausforderungen scheinen die Hauptdarstellerinnen zu stärken, denn sie betonen immer wieder, wie wichtig es ist, in einer so emotional aufgeladenen Gruppe die eigene Stimme zu finden. Layla blickt inzwischen mit Zuversicht auf ihre Erfahrungen und betont: "Ich habe gelernt, dass auch meine Wahrheit zählt."

Getty Images Layla Taylor besucht das Empire State Building in New York City am 13. November 2025

Getty Images Mila Kunis, 2025

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis, Schauspieler