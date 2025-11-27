Explosiver Teaser zur vierten "Make Love, Fake Love"-Staffel

Die Aufregung ist groß: Ab dem 4. Dezember geht Make Love, Fake Love in die vierte Runde – und im Mittelpunkt steht Single-Lady Elena Miras (33). Auf dem offiziellen Instagram-Account der Datingshow wurde jetzt ein erster Trailer veröffentlicht, der sofort klarmacht, was auf die Zuschauer wartet: Drama, Flirts und harte Wahrheiten. Elena kündigt selbstbewusst an: "Das wird die beste Staffel." Moderatorin SelfieSandra (26) feuert sie im Clip an: "Genieße die heißen Männer!" Doch schnell geht es ans Eingemachte, denn Elena will die vergebenen Kandidaten entlarven und stellt direkt die Frage aller Fragen: "Also, wer hat hier eine Freundin?"

Der Teaser zeigt eine Achterbahnfahrt der Emotionen. Elena beschreibt ihre Rolle als Single-Lady mit Kampfgeist: "Das ist die geilste Aufgabe überhaupt – Lügner zu entlarven." Doch die Suche nach der Wahrheit wird turbulent. In einer Szene ringt sie sichtbar mit der Lage: "Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer eine Freundin hat – oh mein Gott, wie kann das sein? Meine Verwirrung ist sogar verwirrt." Dazu passend fliegt ein Blumenstrauß krachend zu Boden – Elenas impulsive Seite ist unübersehbar. Währenddessen blicken die Freundinnen der vergebenen Männer hinter die Kulissen, sehen offenbar schockierende Szenen und fragen besorgt: "Was machen sie unter der Bettdecke?" Der Trailer deutet außerdem an, dass Gefühle verletzt werden könnten – Elena ist weinend am Boden zu sehen. Anscheinend haben es die diesjährigen Männer der Staffel faustdick hinter den Ohren.

Abseits des Teasers ist klar, worum es in dieser Staffel geht: Elena muss echte Zuneigung von Taktik unterscheiden und Kandidaten entlarven, die nicht mehr zu haben sind. Unter den Männern treffen verschiedene Charaktere aufeinander – vom Sportler bis zum Polizisten – die mit Charme, Strategie und Selbstbewusstsein auftreten. Die Reality-Bekanntheit zeigt sich dabei nahbar und direkt, auch wenn es knistert und kracht. Privat ist Elena als Mutter stark in ihrem Familienalltag verankert, was sie immer wieder mit Stolz angibt. Auf Social Media gibt sie ihren Followern regelmäßig Einblicke, teilt Humor und klare Ansagen – genau diese Mischung aus Offenheit und Kante dürfte die neue Staffel prägen und die Dynamik zwischen Kandidaten, Single-Lady und den außerhalb wartenden Partnerinnen maximal spannend machen.

RTL / Dustin Leonhard Grieß Elena Miras, "Make Love, Fake Love"-Star

Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-TV-Star

RTL / Jörn Strojny, RTL / Jörn Strojny, RTL / Jörn Strojny Collage: Ferris, Leonidas und Oskar, "Make Love, Fake Love"-Kandidaten

