Fans feiern sie: Michelle Yeoh geht mit "Hexen"-Symbol viral

Michelle Yeoh (63) macht aktuell wohl die effektivste Werbung für den zweiten Teil von Wicked. Die Schauspielerin verkörpert in beiden Filmen Madam Akaber, eine erfahrene, aber offenbar skrupellose Hexe. Wie unter anderem das Portal Just Jared berichtet, wiederholte die Schauspielerin während der Promo der vergangenen Wochen immer wieder, dass ihr Charakter die "böse Hexe" sei. Aktuell gehen immer wieder Clips von Michelle viral, in denen sie jeweils drei Finger beider Hände hochhält. Dahinter steckt die Tatsache, dass man ein M formt, hält man die Finger nach unten. Dreht man sie um, sind es zwei Ws. "MM umdrehen? Wicked Witch", wiederholte die Oscar-Preisträgerin wohl in mehreren Interviews – "Wicked Witch" heißt übersetzt "böse Hexe".

In "Wicked" spielt Michelles Charakter eine zentrale Rolle, denn sie ist die Lehrerin der beiden Protagonistinnen Elphaba (Cynthia Erivo, 38) und Glinda (Ariana Grande, 32). Zum Ende des ersten Teils blickt aber ihre wahre Persönlichkeit hervor und die scheint alles andere als freundlich zu sein. Wie es weitergeht, können Fans aktuell im Kino sehen. Auf den Film haben die Fans jetzt rund ein Jahr gewartet. Vor allem deshalb ist es wohl kaum eine Überraschung, dass "Wicked: For Good" schon nach einer Woche im Kino Rekorde bricht.

Ob es danach weitere "Wicked"-Ableger geben wird, wird sich wohl noch zeigen. Die Fantasy-Filme basieren schließlich auf dem Broadway-Musical. Und die Geschichte ist nach zwei Akten auserzählt. Regisseur Jon M. Chu (46) scheint allerdings grundsätzlich nicht abgeneigt zu sein, ein weiteres Projekt in Angriff zu nehmen. Immerhin bietet die fiktive Welt Oz sicher noch die ein oder andere Geschichte. Bei der Premiere in São Paulo betonte der Filmemacher: "Soweit ich weiß, war das immer als ein Zweiteiler geplant." Aber selbst wenn die Geschichte von Elphaba und Glinda endet, finden sich sicher noch andere Figuren, deren Geschichten erzählt werden können. Jon schien das ebenfalls nicht auszuschließen: "Hört zu, man kann es nie wissen. Die Leute wollen das, aber sie müssen zuerst den zweiten Film sehen."

Getty Images Michelle Yeoh, August 2025

Imago Michelle Yeoh in "Wicked: For Good", 2025

Getty Images Cynthia Erivo, Ariana Grande und Michelle Yeoh bei der Europapremiere von "Wicked: For Good" in London