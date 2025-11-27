Schockierender Live-Stream: Musiker Ray J wurde festgenommen

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags wurde Ray J (44) in seinem Haus in Los Angeles von der Polizei festgenommen. Während eines dramatischen Live-Streams auf Social Media eskalierte die Situation, als Princess Love (41), seine getrennt lebende Ehefrau, erschien und behauptete, der Musiker habe eine Waffe auf sie gerichtet, während sie ihre gemeinsamen Kinder mitnehmen wollte. Laut dem Magazin TMZ war in dem Video zu hören, wie Ray J schrie: "Ich bring dich um." Weitere Personen tauchten auf, und die Situation spitzte sich weiter zu, bis schließlich die Polizei gegen 4 Uhr eintraf und ihn in Gewahrsam nahm.

Berichten zufolge wurde Ray J daraufhin wegen des Verdachts der Androhung einer Straftat verhaftet. Vor den Augen seiner Kinder und mit Audiospuren der Auseinandersetzung im Hintergrund blieb die Situation auch nach Ende des Streams angespannt. Princess Love erklärte Medienvertretern später, sie habe die Absicht gehabt, ihre Kinder aus einer möglicherweise gefährlichen Umgebung zu bringen, nachdem Ray J angab, er sei bedroht worden. Die Polizei bestätigte, dass der Musiker vor Ort festgenommen und eine Kaution von 43.402 Euro festgesetzt wurde. Ob die Waffe tatsächlich eingesetzt wurde, bleibt noch ungeklärt.

Ray J und Princess Love, deren Ehe seit Jahren von Streitigkeiten geprägt ist, hatten ursprünglich 2016 geheiratet. Seitdem gab es mehrfach Scheidungsanträge, zuletzt im Februar 2024. Trotz ihrer öffentlichen Differenzen sind sie durch ihre Kinder weiterhin eng miteinander verbunden. Ray J, bekannt aus der Reality-TV-Welt und durch seine musikalische Karriere, hatte in den letzten Jahren auch mit juristischen Auseinandersetzungen zu kämpfen, unter anderem mit der Familie Kardashian. Princess und Ray J, die in der Vergangenheit immer wieder Medienaufmerksamkeit erregten, stehen nun vor einer weiteren heiklen Phase in ihrer turbulenten Beziehung.

Ray J, Sänger

Ray J und Princess Love bei den MTV Movie and TV Awards, 2019

Ray J und Princess Love, Juni 2022