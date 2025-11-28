So friedlich wollte Ingrid van Bergen (†94) bestattet werden

Die deutsche TV-Welt trauert um Ingrid van Bergen. Die Schauspielerin soll laut einer engen Freundin in ihrem Zuhause in Niedersachsen verstorben sein. Genaue Details zu den Todesumständen sind bislang noch nicht bekannt – jedoch traf die ehemalige Tatort-Darstellerin bereits zu Lebzeiten wichtige Vorkehrungen für diesen Fall. So legte sie bereits vor Jahren fest, wie sie beerdigt werden wolle. 2019 verriet sie gegenüber Bild: "Ich habe bereits mit einem Waldfriedhof gesprochen und möchte unter einem Baum anonym bestattet werden, ohne Namensschild."

Die damals 87-Jährige sei sich über die immensen Beerdigungskosten im Klaren gewesen, weshalb sie eine Sterbeversicherung abgeschlossen hatte. Auch darüber, wie ihr Leben zu Ende gehen soll, machte sich die Dschungelkönigin von 2009 bereits im Vorfeld Gedanken. Für sie war festgestanden, dass sie "nicht lange leiden" wolle und sie hatte sich bewusst dazu entschieden, nicht von Maschinen am Leben gehalten zu werden. Ihren Wunsch, im Fall der Fälle auf lebensrettende Maßnahmen zu verzichten, hielt sie in einer Patientenverfügung fest.

In den letzten Jahren ihres Lebens verließ Ingrid ihre eigenen vier Wände kaum noch. Sie war erblindet und auf intensive Unterstützung ihrer guten Freundin Linda Schnitzler angewiesen. Dabei blickte Ingrid auf ein bewegtes Leben zurück: Sie wurde 1931 geboren und erlebte somit als Kind den Zweiten Weltkrieg. 1977 geriet sie mit einer schlimmen Straftat in die Schlagzeilen: Aus einem Eifersuchtsdrama heraus erschoss sie unter Alkohol stehend ihren damaligen Liebhaber. Dafür ging Ingrid fünf Jahre ins Gefängnis – ihrer Karriere als Schauspielerin schadete das aber nicht. Nachdem sie bereits vor ihrer Verurteilung mit Rollen in Filmen wie "Haie und kleine Fische" und "Rosen für den Staatsanwalt" ihren Durchbruch feierte, wurde sie auch danach noch gut gebucht und machte sich unter anderem durch Serien wie "Tatort", "Doctor's Diary", "Großstadtrevier" einen Namen.

Imago Ingrid van Bergen, Schauspielerin

Imago Ingrid van Bergen bei der Aufzeichnung der Talkshow "Riverboat" im rbb Fernsehzentrum, Berlin 2021

Imago Ingrid van Bergen im Jahr 1959