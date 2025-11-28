Epstein plante wohl Attentat auf Prinz Andrew und "Fergie"

Neue, schockierende Details im Epstein-Skandal sorgen derzeit für Aufsehen. Der Royal-Autor Andrew Lownie behauptet, dass Jeffrey Epstein (†66) kurz vor seinem Tod 2019 angeblich einen ehemaligen SAS-Scharfschützen auf Andrew Mountbatten Windsor (65) und Sarah Ferguson (66), die ehemalige Duchess of York und Exfrau des damaligen britischen Prinzen, habe ansetzen wollen. Laut Andrew Lownie soll Epstein gefürchtet haben, dass das royale Paar "zu viel wusste" und ihn gefährden könnte. Diese Informationen, so der Autor im "The Daily Beast"-Podcast, stammen angeblich von zwei unabhängigen Quellen. Epstein, der damals in Untersuchungshaft wegen schwerer Menschenhandelsvorwürfe saß, habe sich in den letzten Wochen vor seinem Tod in "extremer Nervosität" befunden und sogar geäußert, er wolle die beiden "tot sehen".

Epstein starb am 10. August 2019 in seiner Zelle im Metropolitan Correctional Center in New York, offiziell durch Suizid. Andrew Lownie stellte folglich die These auf, dass das royale Paar von Epsteins Tod profitierte, da sie andernfalls möglicherweise selbst in Gefahr gewesen wären. Der verstorbene Straftäter soll hingegen befürchtet haben, der Palast könnte ihn zum Schweigen bringen. Zugleich hatte der Skandal um die engen Verbindungen zwischen Epstein und Andrew für den Herzog gravierende Folgen: Er verlor seine royalen Titel und wurde nach den Vorwürfen der damals 17-jährigen Virginia Giuffre (†41), die behauptete, Andrew habe Sex mit ihr gehabt, zum gesellschaftlichen Außenseiter. Der ehemalige Prinz bestritt stets jegliches Fehlverhalten; 2022 einigte er sich außergerichtlich ohne Schuldeingeständnis mit Virginia.

Für Sarah Ferguson, die Epstein in durchgesickerten Mails einst als "höchstwahrscheinlichen Freund" bezeichnet hatte, blieb ebenfalls ein bitterer Beigeschmack. Diese Aussage, betonte ihr Sprecher laut Bild, sei jedoch lediglich aus juristischer Vorsicht getroffen worden. Trotz allem plant die Herzogin angeblich ein Buch oder ein Interview, das weitere Einblicke in die Geschehnisse geben könnte. Andrew und Sarah, die seit ihrer Scheidung 1996 ein enges Verhältnis pflegen und sogar gemeinsam in der Royal Lodge in Windsor lebten, gingen gemeinsam bereits durch den ein oder anderen Skandal. Doch keiner war so folgenschwer wie dieser. "Damit endet das jahrzehntelange Zusammenleben", schrieb die Times. Denn der gefallene Ex-Prinz soll künftig wohl in einem Haus auf dem privaten Landsitz Sandringham in der englischen Grafschaft Norfolk wohnen – ohne "Fergie".

Getty Images, Getty Images Prinz Andrew und Jeffrey Epstein

Getty Images Andrew Mountbatten Windsor und Sarah Ferguson 2025 in London

Imago Sarah Ferguson, Juli 2025