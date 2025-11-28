Im Winterwunderland: Gülcan Kamps zeigt erstmals Babybauch

Gülcan Kamps (43) gönnt sich eine Pause im Schnee – und teilt dabei einen besonderen Moment mit ihren Fans: In den österreichischen Bergen zeigt die Moderatorin erstmals ihren Babybauch. Sie posiert in winterlicher Kulisse und macht damit klar, wie sehr sie sich auf das nächste Kapitel freut. Dabei an ihrer Seite: Ehemann Sebastian Kamps, mit dem sie bereits seit Jahren durchs Leben geht.

Auf Instagram postete Gülcan ein Foto, auf dem ihr wachsender Bauch deutlich zu sehen ist. "Dass ich endlich mein zweites Kind erwarte, kann ich manchmal gar nicht glauben", schrieb sie dort und sprach von einem "riesengroßen Geschenk und Wunder". Zugleich betonte die frühere Viva-Moderatorin, dass die Vorfreude sie "jeden Tag" begleitet. Für Gülcan und Sebastian ist es das zweite gemeinsame Kind, seit Dezember 2021 sind sie Eltern. Details zu ihrem ersten Nachwuchs halten beide konsequent privat: Weder Name noch Geschlecht sind bekannt, und auch Fotos gibt es nicht.

Bereits vor wenigen Wochen überraschte die Moderatorin ihre Fans mit der Schwangerschaft: Zu liebevollen Schnappschüssen und dem Song "Baby Love" von den Supremes verkündete Gülcan ihr Babyglück. Sie schrieb dazu: "Wir freuen uns riesig. Babykamps2 ist auf dem Weg." In den Kommentaren überschlugen sich die Gratulationen. "Herzlichen Glückwunsch, liebe Gülcan, eine wunderschöne Schwangerschaft", freute sich ein Fan. Ein anderer schrieb: "Herzlichen Glückwunsch, Sonnenschein – das freut mich sehr für dein stolzes Mama-Herzlein. Nur das Beste und eine reibungslose Schwangerschaft."

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, November 2025

Dominik Bindl/Getty Images Gülcan und Sebastian Kamps

IMAGO / Eibner Gülcan Kamps, Oktober 2019