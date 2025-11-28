Spritze soll Katie Prices Sohn Harvey beim Abnehmen helfen

Katie Price (47) hat in ihrem Podcast "The Katie Price Show" über die gesundheitlichen Herausforderungen ihres Sohnes Harvey (23) gesprochen. Ihr Erstgeborener hat eine Autismus-Diagnose sowie das Prader-Willi-Syndrom. Dabei handelt es sich um eine relativ seltene, genetisch bedingte Behinderung mit körperlichen, stoffwechselbezogenen und kognitiven Symptomen – darunter auch ein zwanghaftes Hungergefühl und eine fehlende Impulskontrolle. Um ihrem Sohn beim Abnehmen zu helfen, hat sich Katie nun etwas Neues überlegt: Harvey soll die in Hollywood so beliebte Abnehmspritze probieren.

Im kommenden Jahr soll er zunächst mit Mounjaro starten und könnte danach auf ein neues, klinisch erprobtes Medikament umgestellt werden. Für Katie scheint dies eine längst überfällige Entscheidung zu sein – doch Harveys Ärzte waren zunächst skeptisch. "Der Grund, warum er noch nicht mit Mounjaro begonnen hat, ist, dass sie versucht haben, ihn durch seine Ernährung zum Abnehmen zu bewegen, um alle Möglichkeiten auszuschöpfen", erzählt Katie. Die Ernährungsumstellung trug bereits Früchte – kürzlich erwähnte die 46-Jährige stolz, Harvey habe umgerechnet rund zehn Kilogramm verloren. Die Abnehmspritze soll seine Fettverbrennung nun noch zusätzlich ankurbeln.

Grund für die geplante Abnahme ist Harveys kompromittierte Gesundheit. Durch sein starkes Übergewicht steigt auch das Herzinfarktrisiko des 23-Jährigen. Schon im Frühjahr, als Harvey seine Abnehmreise mit 190 Kilogramm auf der Waage gestartet hatte, zeigte sich Katie besorgt um ihren ältesten Sohn. "Es ist traurig zu sehen, wie jemand das durchmacht, der es nicht versteht. Er hat Probleme damit, seine Turnschuhe anzuziehen oder irgendwo hinzugehen", erklärte sie unter Tränen auf Snapchat.

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrem Sohn Harvey im Juni 2023

