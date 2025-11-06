Blinde Ingrid van Bergen kann sich Pflegeheim nicht leisten

Ingrid van Bergen (94) lebt seit einigen Wochen vollständig in Dunkelheit – die Schauspiel-Ikone ist erblindet und organisiert ihren Alltag nun hörend statt sehend in ihrem Bauernhaus bei Eyendorf in der Lüneburger Heide. Am Telefon bestätigte sie dem Bericht von Bild: "Ich kann nichts mehr sehen. Ich bin blind." Zuvor hatte das linke Auge wegen einer zerstörten Makula versagt, am rechten folgten vor wenigen Wochen Einblutung, Operation, vergebliche Hoffnung. Unterstützung bekommt Ingrid täglich von ihrer engen Freundin Linda Schnitzler, mit der sie zusammenlebt. Beide stemmen gemeinsam den Alltag, eine Pflegekraft oder ein Heim kann sich die 94-Jährige nach eigenen Angaben nicht leisten.

Das Magazin schildert, wie der Tag der TV-Ikone inzwischen abläuft: Ingrid lässt sich Texte vorlesen, hört Nachrichten und Serien, sortiert Dinge in der Wohnung stets an denselben Platz und zählt Schritte, um sicherzugehen. Linda kocht, begleitet sie durch die Räume, liest Fan-Post vor und beantwortet Organisatorisches. "Sie ist tapfer, meistert ihr Schicksal wunderbar und jammert nicht", sagt Linda zu Bild. Die vielen Briefe, die seit ihrer Dschungelcamp-Zeit noch immer ankommen, kann Ingrid nicht mehr selbst lesen oder sogar beantworten. Das bedauert sie, lässt die Grüße aber ausrichten. Ein Seniorenheim sei finanziell keine Option, betont Linda in dem Bericht, eine feste Pflegekraft ebenfalls nicht. "Ingrid möchte sich keine Schwäche eingestehen. Dabei sieht sie gar nichts mehr. Es geht ihr wie vielen einst großen deutschen Schauspielern. Sie hat nur eine kleine Rente", schildert die Freundin der Schauspielerin.

Abseits der akuten Sorge um die Augen ist Ingrids Lebensweg voller Brüche und großer Momente. In den Sechzigern stand sie mit Hollywood-Größe Kirk Douglas (†103) vor der Kamera, später feierte sie ein umjubeltes Comeback im Fernsehen. 2009 gewann sie mit unerschütterlicher Ruhe die Krone im RTL-Dschungelcamp. Ihre Freundschaft mit Linda, die vor über 40 Jahren im Gefängnis begann, trägt heute den Alltag: Die Schauspielerin hört viel Musik, lacht über alte Anekdoten und bleibt ihren Fans zugewandt, auch wenn sie nicht mehr schreiben kann. In der kleinen Alten-WG mit ihrer Gefährtin ist es leiser geworden – aber warm, geordnet und von Vertrautheit getragen.

Imago Ingrid van Bergen, Oktober 2021

Getty Images Ingrid van Bergen, Schauspielerin

Imago Ingrid van Bergen in der Sendung Dalli Dalli, 1974