Kate Beckinsale schwebt auf 25-Zentimeter-Heels durch L.A.

Ein Auftritt, der in Los Angeles alle Blicke auf sich zog: Kate Beckinsale (52) schritt am Abend zu "Jimmy Kimmel Live!" und wirkte, als würde sie über dem Asphalt schweben. Die Schauspielerin erschien in einem roten Glitzer-Body, darüber ein langer Pelzmantel – ohne sichtbaren Stoff an den Beinen. Bilder, die bei Bild zu sehen sind, zeigen: Dazu trug Kate kniehohe Stiefel mit waghalsigen Absätzen von über 25 Zentimetern. Im Haar steckten zwei XL-Schleifen, eine in schwarzem Satin, eine in rotem Leder, an den Ohren funkelten große Chandelier-Ohrringe.

Die Stiefel sorgen nun für Gesprächsstoff: Das Modell "Extreme Appetite for Destruction Platform Boots" der Marke Dolls Kill aus veganem Leder, mit fünf massiven Schnallen und schwarzen Spikes, ist zum Preis von 157 Euro zu haben. Doch nach Kates atemberaubendem Auftritt in L.A. sind die Stiefel – wenn wundert es – bereits ausverkauft. In ihrem Look spielte Kate bewusst mit Kontrasten: Pelzoptik-Mantel und glitzernder Body, zierliche Ohrringe gegen martialische Boots, rote und schwarze Haaraccessoires als farbliche Klammer. Im Studio bei Jimmy Kimmel (58) setzte die Schauspielerin später auf ein nicht weniger auffälliges Outfit: ein lilafarbenes Metallic-Kleid mit trägerlosem Ausschnitt. Die rote Schleife verschwand, die schwarze blieb. Auch die Ohrringe tauschte Kate gegen ein noch markanteres Paar.

Kate, die in der Vergangenheit oft für ihre mutigen Modeentscheidungen in den Medien stand, bleibt ihrem einzigartigen Stil treu – auch wenn dies nicht immer nur positive Reaktionen hervorruft. Auf dem "Power of Women"-Event vor über einem Jahr sorgte ein Korsettkleid mit pinken High Heels für ähnliche Schlagzeilen. Die Schauspielerin versteht es einfach, im Gedächtnis zu bleiben.

Getty Images Kate Beckinsale, Dezember 2023

Getty Images Kate Beckinsale, September 2024

Getty Images Kate Beckinsale, Schauspielerin