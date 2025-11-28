Die Fans trauern um Ex-Dschungelkönigin Ingrid van Bergen

Die Schauspielerin und frühere Dschungelkönigin Ingrid van Bergen (†94) ist nun im Alter von 94 Jahren in ihrem Zuhause in Niedersachsen verstorben. Die TV-Ikone, die vor allem durch ihren Sieg bei der vierten Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" breite Bekanntheit erlangte, hinterlässt eine Lücke bei ihren Fans und Wegbegleitern. Vor allem in den sozialen Medien äußern nun viele Menschen ihre Anteilnahme und Wertschätzung. Unter einem Beitrag von Promiflash auf Instagram sammeln sich zahlreiche Reaktionen.

Die große Zuneigung, die Ingrid über Jahrzehnte beim Publikum genoss, spiegelt sich in den vielen emotionalen Kommentaren wider. Einige User weisen darauf hin, dass es ihr zuletzt offenbar gesundheitlich sehr schlecht ging. "Zum Schluss ging es ihr ja wirklich nicht mehr gut. RIP, liebe Ingrid", schrieb ein Fan. Andere würdigen ihre Lebensleistung: "Mit 94 Jahren ist es okay, wenn man in Ruhe und Frieden von der Welt gehen kann. Sie war eine tolle Schauspielerin und wird im Herzen der Fans bleiben." Die vielen Reaktionen zeigen, wie sehr Ingrid auch nach ihrem Rückzug aus der Öffentlichkeit geschätzt wurde.

Ingrids Leben war von großen Erfolgen, aber auch von dramatischen Ereignissen geprägt. 1977 erschoss sie alkoholisiert ihren damaligen Geliebten Klaus Knaths und verbrachte dafür mehrere Jahre im Gefängnis. Trotzdem blieb sie über Jahrzehnte eine der bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands. Abseits des Rampenlichts lebte Ingrid zuletzt zurückgezogen in Niedersachsen, unterstützt von ihrer besten Freundin Linda Schnitzler. Die Schauspielerin war zuletzt erblindet und auf tägliche Hilfe angewiesen. In den Erinnerungen ihrer Fans wird sie weiterleben.

Ingrid van Bergen, Schauspielerin

Ingrid van Bergen, Kandidatin im Dschungelcamp 2009

