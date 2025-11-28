Nicht schwanger: Smilla Eckerle und Daymian zeigen Hundebaby

Daymian Weiß und Smilla Eckerle schienen Mitte der Woche eine Schwangerschaft anzudeuten. Doch nun reden die TV-Stars Tacheles: Das Paar erwartet kein Baby – zumindest kein menschliches. In einem Video auf Instagram zeigen sie stattdessen ihren neuen Welpen. Der Vierbeiner scheint ein Australian Shepherd zu sein und trägt in dem Clip ein Rentierkostüm. Glücklich kuscheln die beiden Influencer mit ihrem neuen Familienmitglied. Neben den niedlichen Aufnahmen schreibt der einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmer: "Es ist ein..." Dazu postet er ein pinkes Herz, was darauf hindeutet, dass es sich um ein Weibchen handelt.

Daymian und Smillas Fans nehmen die Enthüllung mit viel Humor und schreiben zahlreiche belustigte Kommentare unter den Post. "Es war ja so klar", scherzt ein Nutzer, während ein anderer meint: "Haha, ihr habt alle hopsgenommen, aber wie süß!" Zwischen amüsierten Reaktionen über den gelungenen Spaß machen sich manche Follower auch Gedanken um die Herkunft des Tieres. "Ich hoffe, der ist aus dem Tierheim...", munkelt ein User.

Dass Smilla und Daymian es verstehen, Aufmerksamkeit zu erregen, haben sie mit dieser Aktion bewiesen. Am Mittwochabend teilten sie ein Video, in dem sie scheinbar einen Strampler in die Kamera hielten und verkündeten: "Manchmal liegen die größten Geschenke nicht unter dem Baum… Unser kleines Wunder ist auf dem Weg." Bei genauerem Hinsehen lässt sich nun erkennen, dass es sich bei dem Kleidungsstück um den Rentieranzug ihres Hundes handelt.

Instagram / daymianweiss Smilla Eckerle und Daymian Weiß mit ihrem Hund

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß und Smilla Eckerle, 2025

Instagram / daymianweiss Smilla Eckerle und Daymian Weiß, Reality-TV-Bekanntheiten

