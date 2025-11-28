Das sollen Ingrid van Bergens (†) letzte Worte gewesen sein

TV-Ikone Ingrid van Bergen (†94) ist verstorben. An ihrer Seite bis zuletzt: ihre enge Freundin Linda Schnitzler, die sie in ihren letzten Stunden pflegte und am Morgen den leblosen Körper der Schauspielerin in ihrem Zuhause nahe Eyendorf fand. Gegenüber Bild schilderte Linda ergreifend, was Ingrid kurz vor ihrem Tod gesagt haben soll: "Ich möchte jetzt sterben. Es ist Zeit." Die frühere Dschungelcamp-Königin sei friedlich eingeschlafen – fernab der öffentlichen Bühne, in der Geborgenheit ihres Zuhauses.

Ingrids gute Freundin beschrieb die Nacht, in der sie verstarb, als still. "Ich kann es noch gar nicht fassen. Es ist alles so schnell gegangen", merkte sie an. Wenige Stunden vor ihrem Tod bereitete sie noch warme Milch mit Honig zu. Danach sei es ruhig geworden. Am Morgen entdeckte die Freundin Ingrid leblos in ihrem Bett. Weitere Details zu den letzten medizinischen Umständen sind bislang nicht bekannt. Die Schauspielerin wurde 94 Jahre alt.

Vor nur drei Wochen hatte Ingrid öffentlich gemacht, dass sie ihren Alltag im Bauernhaus nahe Eyendorf nur noch mithilfe ihrer Freundin Linda meisterte. "Ich kann nichts mehr sehen. Ich bin blind", erklärte sie am Telefon gegenüber dem Blatt. Ein Leben im Seniorenheim oder mit professioneller Pflegekraft war für die TV-Legende nie möglich. Wie Linda betonte, fehlte das Geld: "Sie hat nur eine kleine Rente."

Imago Schauspielerin Ingrid van Bergen

Getty Images Ingrid van Bergen und Thomas Gottschalk bei "30 Jahre RTL – Die große Jubiläumsshow", 2013

