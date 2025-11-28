Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Deutsche Stars
Ingrid van Bergen
Das sollen Ingrid van Bergens (†) letzte Worte gewesen sein

Das sollen Ingrid van Bergens (†) letzte Worte gewesen sein

- Anja-Stine Andresen
Lesezeit: 2 min

TV-Ikone Ingrid van Bergen (†94) ist verstorben. An ihrer Seite bis zuletzt: ihre enge Freundin Linda Schnitzler, die sie in ihren letzten Stunden pflegte und am Morgen den leblosen Körper der Schauspielerin in ihrem Zuhause nahe Eyendorf fand. Gegenüber Bild schilderte Linda ergreifend, was Ingrid kurz vor ihrem Tod gesagt haben soll: "Ich möchte jetzt sterben. Es ist Zeit." Die frühere Dschungelcamp-Königin sei friedlich eingeschlafen – fernab der öffentlichen Bühne, in der Geborgenheit ihres Zuhauses.

Ingrids gute Freundin beschrieb die Nacht, in der sie verstarb, als still. "Ich kann es noch gar nicht fassen. Es ist alles so schnell gegangen", merkte sie an. Wenige Stunden vor ihrem Tod bereitete sie noch warme Milch mit Honig zu. Danach sei es ruhig geworden. Am Morgen entdeckte die Freundin Ingrid leblos in ihrem Bett. Weitere Details zu den letzten medizinischen Umständen sind bislang nicht bekannt. Die Schauspielerin wurde 94 Jahre alt.

Vor nur drei Wochen hatte Ingrid öffentlich gemacht, dass sie ihren Alltag im Bauernhaus nahe Eyendorf nur noch mithilfe ihrer Freundin Linda meisterte. "Ich kann nichts mehr sehen. Ich bin blind", erklärte sie am Telefon gegenüber dem Blatt. Ein Leben im Seniorenheim oder mit professioneller Pflegekraft war für die TV-Legende nie möglich. Wie Linda betonte, fehlte das Geld: "Sie hat nur eine kleine Rente."

Schauspielerin Ingrid van Bergen
Imago
Schauspielerin Ingrid van Bergen
Ingrid van Bergen und Thomas Gottschalk bei "30 Jahre RTL – Die große Jubiläumsshow", 2013
Getty Images
Ingrid van Bergen und Thomas Gottschalk bei "30 Jahre RTL – Die große Jubiläumsshow", 2013
Ingrid van Bergen bei der Aufzeichnung der Talkshow "Riverboat" im rbb Fernsehzentrum, Berlin 2021
Imago
Ingrid van Bergen bei der Aufzeichnung der Talkshow "Riverboat" im rbb Fernsehzentrum, Berlin 2021
In diesem Artikel