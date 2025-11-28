Anna-Maria Ferchichi verkündet Beziehungspause von Bushido

Anna-Maria Ferchichi (44) hat auf Instagram offenbart, dass ihre Ehe mit Rapper Bushido (47) momentan eine herausfordernde Phase durchläuft. In ihrer Story erklärte Anna-Maria, dass sie und ihr Mann seit einiger Zeit nicht mehr zusammenleben, aber weiterhin viel gemeinsame Zeit mit ihren Kindern verbringen. "Vieles fühlt sich gerade neu und ungewohnt an, fast so, als müsste man wieder laufen lernen. Es ist nicht immer leicht und an manchen Tagen klappt es gut und an anderen weniger", schrieb sie. Die Vollblutmama betonte, dass sie und Bushido sich die nötige Zeit nehmen wollen, um mit der veränderten Realität umzugehen und wieder zu sich selbst zu finden.

In ihrem Post sprach sie auch die Erwartungen an, die viele an sie als Paar hatten: "Ich weiß, viele von euch sehen uns als Vorzeigepaar und idealisieren unsere Geschichte." Insbesondere durch die öffentliche Wahrnehmung ihres scheinbar perfekten Familienlebens war der Druck auf die beiden stets hoch. Anna-Maria stellte jedoch klar, dass auch in einer Beziehung, die nach außen hin stabil wirkt, Schwierigkeiten und "kleine Risse" entstehen können. Der Fokus der beiden scheint momentan darauf zu liegen, trotz der räumlichen Trennung als Familie zusammenzuhalten und einen Weg für die Zukunft zu finden.

Erst vor wenigen Tagen reagierte Anna-Maria in einer Social-Media-Story auf die Gerüchte um eine Rückkehr nach Deutschland. Die Influencerin stellte entschieden klar: "Wir ziehen nicht zurück nach Deutschland!" Zwar werde die Familie im Zuge von Bushidos Tour einige Wochen in Deutschland verbringen, doch dieser Aufenthalt sei nur vorübergehend und ausschließlich durch berufliche Termine bedingt. Ob die Pläne trotz der räumlichen Trennung bestehen bleiben, ist fraglich.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, November 2025

IMAGO / Berlinfoto Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Oktober 2024

Imago Anna-Maria Ferchichi und Bushido bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin