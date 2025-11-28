Erster Auftritt von Sharon Osbourne nach Ozzys Tod

Sharon Osbourne (73) hat sich erstmals seit dem Tod ihres Ehemannes Ozzy Osbourne (†76) wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Gemeinsam mit ihrer Tochter Kelly (41) erschien sie kürzlich auf einem eleganten Cocktail-Event der Designerin Rebecca Vallance im Londoner Restaurant Aki. Für ihren glanzvollen Auftritt wählte Sharon ein rotes, funkelndes Abendkleid, während Kelly in einer zarten rosafarbenen Robe glänzte. Besonders auffällig: Laut Daily Mail hielten Mutter und Tochter Händchen und blieben stets eng beieinander.

In den Monaten zuvor hatte sich Sharon nicht öffentlich gezeigt und nur selten geäußert, aber in den sozialen Medien den Fans für die "überwältigende Liebe und Unterstützung" gedankt. Sie schrieb, dass sie von den Menschen um sie herum "getragen" worden sei und nach dem Verlust ihres Mannes "noch ihren Halt" suche. Sohn Jack (40) sagte in "Good Morning America" über seine Mutter: "Es geht ihr gut, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß, dass sie die Liebe spürt." Während Sharon und Kelly in London einen glitzernden Abend erlebten, kämpft Jack zeitgleich im britischen "I'm a Celebrity…Get Me Out of Here!" um den Sieg.

Ozzy, legendärer Sänger der Band Black Sabbath, war im Juli an den Folgen eines Herzinfarkts verstorben. Der Musiker hatte in den letzten Jahren seines Lebens mit zahlreichen gesundheitlichen Problemen gekämpft, darunter Parkinson und die Folgen eines schweren Sturzes. Nur zwei Wochen vor seinem Tod verabschiedete sich Ozzy bei einem emotionalen Konzert mit seiner Band in seiner Heimatstadt Birmingham.

Anzeige Anzeige

Imago Sharon Osbourne und Kelly Osbourne verlassen ein Restaurant in Mayfair, London am 26. November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jack Osbourne, Sharon Osbourne und Kelly Osbourne bei Ozzy Osbournes Beerdigung

Anzeige Anzeige

Imago Ozzy Osbourne und Sharon, 2024