Große Trauer: TV-Ikone Ingrid van Bergen ist verstorben

Deutschland trauert um eine große TV-Ikone: Ingrid van Bergen soll laut Bild-Informationen verstorben sein. Wie das Magazin erfahren haben will, wurde die Schauspielerin von ihrer besten Freundin Linda Schnitzler leblos in ihrem Zuhause im niedersächsischen Eyendorf gefunden. Sie sei Ingrid bis zuletzt beigestanden und habe sich liebevoll um die bereits Erblindete gekümmert. Eine genaue Todesursache ist bislang noch nicht bekannt – Ingrid wurde 94 Jahre alt.

Bereits vor einigen Wochen berichtete Bild über die Lebensumstände der ehemaligen Tatort-Darstellerin. Dabei berichtete das Magazin, dass sie sich ein Pflegeheim nicht leisten könne und deshalb auf die Hilfe ihrer Freundin angewiesen sei. "Sie ist tapfer, meistert ihr Schicksal wunderbar und jammert nicht", betonte Linda damals, fügte aber auch hinzu: "Ingrid möchte sich keine Schwäche eingestehen. Dabei sieht sie gar nichts mehr. Es geht ihr wie vielen einst großen deutschen Schauspielern. Sie hat nur eine kleine Rente." Über weitere Erkrankungen ist aktuell nichts bekannt – jedoch ist es kein Geheimnis, dass sich der TV-Star bereits seit Jahren mit dem Ende seines Lebens beschäftigt hat. So plante sie bereits 2019 ihre anonyme Beerdigung auf einem Waldfriedhof und veranlasste in einer Patientenverfügung, dass im Fall der Fälle keine lebensrettenden Maßnahmen eingeleitet werden sollen.

Ingrid führte ein bewegtes Leben. Als Kind erlebte sie den Zweiten Weltkrieg und verbrachte später sogar einige Jahre im Gefängnis, da sie 1977 alkoholisiert ihren damaligen Geliebten Klaus Knaths erschoss. Nichtsdestotrotz galt sie jahrzehntelang als eine der populärsten Schauspielerinnen in Deutschland. Im Laufe ihrer Karriere wirkte die 94-Jährige auch bei einigen Reality-TV-Shows mit, gewann im Jahr 2009 das Dschungelcamp und nahm auch noch mit 81 Jahren an Promi Shopping Queen teil. Vor einigen Jahren zog sie sich dann aber aus dem Show-Business zurück.

Imago TV-bekanntheit Ingrid van Bergen im Oktober 2021 in Berlin

Getty Images Ingrid van Bergen im Jahr 2005

Imago Schauspielerin Ingrid van Bergen