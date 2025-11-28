Vanessa Borck verteidigt ihre Ex Ina gegen Hass-Kommentare

Vanessa Borck (29) richtet eine klare Nachricht an ihre Follower. In ihrem Podcast "Girls Girls" verteidigt sie offen ihre Ex-Frau Ina Borck (29), die zunehmend Opfer von verletzenden Kommentaren wird. Besonders das Gewicht der Social-Media-Bekanntheit steht immer wieder im Fokus boshafter Kritik. "Wenn du ihre Kommentare durchgehst, das tut mir richtig weh. Die Frau hat sich ins Leben zurückgekämpft, hatte einen Schlaganfall – und auch wenn sie keinen Schlaganfall gehabt hätte und zunimmt, dann ist das auch voll fein", stellt die Influencerin klar.

Dennoch häufen sich Collagen und Kommentare auf sozialen Medien, die ihre körperliche Veränderung ins Lächerliche ziehen. "Sie nimmt das jetzt teilweise auch mit Humor, [...] aber ich denke mir, das wird wirklich als normal angesehen. Wenn ich sehe, wie viele Likes so ein Kommentar hat, zum Beispiel so etwas wie: 'Iss mal noch einen Döner' – und das hat dann 200, 300 Likes, da denke ich mir: Wie schlecht sind eigentlich die Menschen heutzutage?", zeigt sich Vanessa fassungslos.

Bereits vor zwei Wochen hatte die ehemalige Princess Charming-Lady in einer Instagram-Fragerunde klargemacht, wie wenig Verständnis sie für Bodyshaming hat. Damals wurde sie von einem Fan direkt auf die Gewichtszunahme ihrer Ex-Frau angesprochen. "Ganz ehrlich, was ist das bitte für eine Frage? Ich werde niemals den Körper eines anderen Menschen kommentieren – egal, ob Ex-Partnerin oder irgendwer sonst", reagierte sie damals direkt und ließ keinen Zweifel daran, dass solche Fragen für sie tabu sind.

Instagram / coupleontour Nessi und Ina von Coupleontour, September 2024

IMAGO / Future Image Vanessa Borck, Influencerin

